صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
انارکی محمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

پرداخت نقدی مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند / بازار غیررقابتی؛ عامل گرانی و افت کیفیت خودرو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت کالابرگ الکترونیکی گفت: هم مجلس و هم دولت به دنبال آن هستند که حمایت‌های معیشتی به شکل کالا به دست مردم برسد، چرا که پرداخت نقدی در شرایط تورمی نمی‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را حفظ کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۵
| |
2619 بازدید
|
۲۴

دولت به دنبال تأمین منابع کالابرگ است/ پرداخت نقدی مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند

احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: آنچه امروز مورد تأکید نمایندگان و دولت است، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. اگر صرفاً منابع نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد، با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و خانوارها نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی افزود: در جلسات اخیر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این موضوع تأکید شده که باید کالا به دست مردم برسد و دولت نیز اصل موضوع را پذیرفته است. در حال حاضر رایزنی‌ها برای تأمین منابع مالی این طرح ادامه دارد و امیدواریم تا پایان هفته راهکار مناسبی برای اجرای آن پیدا شود.

دولت به دنبال تأمین منابع کالابرگ است/ پرداخت نقدی مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند

لزوم تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها پس از جنگ ۴۰ روزه گفت: در جلسات مشترک با وزرای اقتصادی و تولیدی کشور، تأکید اصلی بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف مردم بوده است. اگرچه در روزهای ابتدایی جنگ و پس از آسیب به برخی مراکز صنعتی شاهد نوسانات قیمتی بودیم، اما دولت توانست تا حد زیادی بازار را مدیریت کند.

انارکی محمدی خاطرنشان کرد: با این حال لازم است نظارت‌ها تقویت شود. هم دستگاه‌های دولتی و هم اتحادیه‌ها و اصناف باید نقش فعال‌تری در کنترل بازار ایفا کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

خودروسازان نباید کمبود فولاد را بهانه افزایش قیمت کنند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: راهکار اصلی ساماندهی بازار خودرو، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل واردات است. زمانی که رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان ناچار به افزایش کیفیت و کنترل قیمت خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هرچند پس از آسیب به برخی واحدهای فولادی در روزهای نخست شاهد افزایش قیمت ورق فولادی بودیم، اما با ازسرگیری عرضه در بورس کالا شرایط به حالت عادی بازگشت و بخش مهمی از نگرانی‌ها برطرف شد. بنابراین انتظار می‌رود خودروسازان از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات خود استفاده نکنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ احمد انارکی محمدی نماینده مجلس اعتبار کالابرگ خبر فوری تابناک مجلس شورای اسلامی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عارف: دولت به‌دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است
آغاز واریز اعتبار کالابرگ برای این سرپرستان خانوار
بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در آستانه تعیین تکلیف / آخرین وضعیت حذف پیمانکاران از قرارداد نیرو‌های شرکتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
27
پاسخ
از انحصاری شدن خودرو درس نگرفتیم لوازم خانگی را هم به همان سرنوشت دچار کردیم. بروید ببینید چهذخبر است. قیمت ها بیداد می کنند و همینطور در حال افزایش هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
لوازم خانگی با یک سخنرانی انحصاری شد و بعد از اون هر روز کیفیت کمتر و قیمت بیشتر
لوازم خانگی ایرانی 10 سال پیش میتونست با تولیدات منطقه و حتی چین رقابت کنه در سایه انحصار اونقدر بی کیفیت شده که دیگه هیچ جایگاهی ندارن حتی در ایران چ برسه ب منطقه!
Banget
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
یکم در موردش تکضیح میدی.ممنون میشم
منظورت از سخنرانید چی بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۳:۳۷
یه سرچ بزن گوگل خودت متوجه میشی
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
فیلم شعار اصلی جناب پزشکیان در انتخابات را در خصوص عوامل گرانی و تورم را ببینید که مدام میگفتند دولت عامل گرانی و تورم است ولی از زمان انتخاب چشمشان را بر روی گرانی و تورم بطور عجیبی بستند و دمار از روزگار عامه مردم درآوردند ؟؟؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
20
پاسخ
بکدوم مردم پرداخت کردن،ماکه چیزی ندیدیم احتمالا به مهاحرین افغانی پرداخت کردن چون من ایرانی بازنشسته با۱۷تومن حقوق بجه تحصیلکرده هن مجردهم متاهل وبیکارتویه خونه خانمم خونه دارجزودهک۹ هستیم پس،احتمالا دهکهای ۱تا۴افغانی هستن،توراخدابسکنین،بدون تبلیغ یارانه هم تورم روزانه ۱۰۰۰درصدی اتجام میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
22
پاسخ
دیروز رفتم بیرون بر غذا بگیرم نرخ نامه جوجه را زده ۳۳۷ ولی بیرون بر میده ۳۷۰ اعتراض می کنم میگه برو شکایت کن ، واقعا تعزیرات بازار را رها کرده و با گرانفروشان همدست شده ، مامور تعزیرات را با دو پرس غذا به راحتی میخرند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
لابد پول ظرف پلاستیکی غذا را با احتساب سودش کشیده رو غذا! چند روز پیش. کیسه فریزر فله‌ای خریدم کیلویی نیم میلیون تومان. در مقابل اعتراضم ، فروشنده میگه مواد اولیه پلاستیک گرون شده ، کارخونه هم گران کرده و نلظرین محترم هم در خواب
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
6
پاسخ
تنها راهکار حل مشکل خودرو در کشور همین است - - این موضوع به طور کامل توسط تحلیل گران پیگیری نمایید فردی مثل علی خسروانی داوطلب این کار هست ---- - واردات خودرو باید آزاد و با گمرکی حداکثر 10درصد باشد به شرط راه اندازی خطوط مونتاژ در داخل در مدت مثلا 1 سال و بعد سالانه 10 درصد داخلی سازی شود و فقط موتور وارد شود مابقی تولید داخلی شود تحت نظر شرکت اصلی ---- با همان کیفیت خارجی حتی چینی تا حلبی سازی ایران خودرو و سایپا تکرار نشود -------- و برای عموم واردات آزاد نه فقط افراد خاص مافیا - در مقابل تعطیلی ایران خودرو و سایپا وارد کنندگان نیروهای بیکار شده توانمند و نه نیروهای سفارشی جذب در نمایندگی های مونتاژ یا تعمیر و خدمات فروش و پس از فروش بکارگیری نمایند
کربلایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
9
پاسخ
کالابرگ الکترونیکی باید تقویت بشه و حداقل سه برابر بشه و به تمام آحاد ملت داده بشه به جز آنها که پولدارند و نمی‌خواهند و خودشان انصراف بدهند . یارانه هم حذف شود و فقط کالابرگ بماند این عین عدالت است و لازم و مباح.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
13
پاسخ
الان یه میلیون پول ۲ تا شونه تخم مرغه
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
7
پاسخ
عوامل غیر رقابتی شدن بازار
انحصار در واردات
عدم فعالیت آزادانه بخش خصوصی
تعرفه های بسیار بالا کالاهای وارداتی
دخالت دولت در اقتصاد بطوریکه بخش خصوصی را رقیب خود می بیند نه مکمل خود
بالا بودن و غیر منطقی بودن میزان مالیات
انحصار در تولید و پخش و توزیع
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
و نظارت واقعی
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
15
پاسخ
همیشه برای گرانی تا دلت تون بخواد بهانه های جور وا جور هست اما دریغ از یک بهانه برای کاهش قیمت‌ها!!!!؛.این همه جنس تو بازارها تلنبار شده و داره خاک می‌خوره اما دریغ از یک ذره همت دولت برای افرایش رقم کالا برگ.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
16
پاسخ
بازار در تسلط دولت است و بقول ریاست محترم جمهوری در دوران انتخابات دولت مسِِول گرانی و تورم است بیچاره عامه مردم که روز بروز فقیر و فقیرتر میشوند؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
10
پاسخ
در همه کشورها یارانه به قشر ضعیف داده میشه نه ثروتمندان کسی که چندتا ماشین داره واز یارانه بنزین استفاده می کنه نباید کالابرگ و یارانه بهش تعلق بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
الان دیگه قشر متوسطی که پول تعویض روغن ماشینشو نداره متوسط نیست ضعیفه! قشر متوسط از بین رفته الان فقط فقیر و غنی داریم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mPN
tabnak.ir/005mPN