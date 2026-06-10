عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت کالابرگ الکترونیکی گفت: هم مجلس و هم دولت به دنبال آن هستند که حمایت‌های معیشتی به شکل کالا به دست مردم برسد، چرا که پرداخت نقدی در شرایط تورمی نمی‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را حفظ کند.

احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: آنچه امروز مورد تأکید نمایندگان و دولت است، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. اگر صرفاً منابع نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد، با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و خانوارها نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی افزود: در جلسات اخیر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این موضوع تأکید شده که باید کالا به دست مردم برسد و دولت نیز اصل موضوع را پذیرفته است. در حال حاضر رایزنی‌ها برای تأمین منابع مالی این طرح ادامه دارد و امیدواریم تا پایان هفته راهکار مناسبی برای اجرای آن پیدا شود.

لزوم تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها پس از جنگ ۴۰ روزه گفت: در جلسات مشترک با وزرای اقتصادی و تولیدی کشور، تأکید اصلی بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف مردم بوده است. اگرچه در روزهای ابتدایی جنگ و پس از آسیب به برخی مراکز صنعتی شاهد نوسانات قیمتی بودیم، اما دولت توانست تا حد زیادی بازار را مدیریت کند.

انارکی محمدی خاطرنشان کرد: با این حال لازم است نظارت‌ها تقویت شود. هم دستگاه‌های دولتی و هم اتحادیه‌ها و اصناف باید نقش فعال‌تری در کنترل بازار ایفا کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

خودروسازان نباید کمبود فولاد را بهانه افزایش قیمت کنند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: راهکار اصلی ساماندهی بازار خودرو، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل واردات است. زمانی که رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان ناچار به افزایش کیفیت و کنترل قیمت خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هرچند پس از آسیب به برخی واحدهای فولادی در روزهای نخست شاهد افزایش قیمت ورق فولادی بودیم، اما با ازسرگیری عرضه در بورس کالا شرایط به حالت عادی بازگشت و بخش مهمی از نگرانی‌ها برطرف شد. بنابراین انتظار می‌رود خودروسازان از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات خود استفاده نکنند.