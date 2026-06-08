آخرین جزییات از حمله امروز اسرائیل به تبریز
مجید فرشی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۸۸| |
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مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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