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آخرین جزییات از حمله امروز اسرائیل به تبریز

مجید فرشی با اشاره به وقوع همزمان انفجار‌هایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۸۸
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23749 بازدید
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آخرین جزییات از حمله امروز اسرائیل به تبریز

مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
47
41
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
مرگ بر آمریکا
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