وصول حقابه ایران از افغانستان باید اولویت وزارت نیرو باشد

به گزارش تابناک، ۴۱۷ میلیون متر مکعب آب از افغانستان راهی چاه‌نیمه‌های ایران در شمال استان سیستان و بلوچستان شد. این میزان کمتر از نصف حقابه ایران است که در سال‌های نرمال آبی پرداخت می‌شود. افغانستان یکی از پرباران‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد.

طبق معاهده ایران و افغانستان موسوم به هیرمند که سال ۱۳۵۳ نوشته شده، در سال نرمال آبی باید ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب به ایران داده شود.

کارشناس آب احمد صالحی معتقد است که ایران باید بکوشد تا همه حقابه خود از افغانستان را وصول کند و این باید اولویت اول وزارت نیرو باشد.

اما نوید محمدی دیگر کارشناس در این باره می‌گوید که نقد کردن حقابه مهم است اما ایران باید تلاش خود را بکند تا از آب رهاسازی شده حداکثر استفاده ممکن را بکند.

میزان آب ورودی به چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ۲۲ فروردین تاکنون ۹ خرداد ۲ برابر شده است.

طبق اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی از هر ۱۰ لیتر آب به کار رفته در کشاورزی ایران، ۷ لیتر هدر می‌رود و تنها ۳ لیتر به هدف برخورد می‌کند.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب محمد حب وطن اعتقاد دارد که استفاده نکردن از تجهیزات و شیوه‌های نوین آبیاری سبب شده تا بهره‌وری آب در کشاورزی ایران به نازل‌ترین سطوح خود برسد.

موسسه تحقیقات دانشگاه امیرکبیر در گزارشی با معرفی شیوه آبیاری زیرسطحی اعلام کرد که توسعه این شیوه می‌تواند حداقل ۲۰ درصد از مصرف آب کشاورزی ایران را کاسته و تا ۵۰ درصد به افزایش تولید محصول هم کمک کند./خبرآنلاین