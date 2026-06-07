استاندارد دوگانه آمریکا در صدور ویزا برای ایرانیان!
ریچارد مدهرست، روزنامهنگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام میداد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام دادهاند، حق میزبانی از آنها گرفته میشد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۳۰| |
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به گزارش تابناک؛ ریچارد مدهرست، روزنامهنگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام میداد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام دادهاند، حق میزبانی از آنها گرفته میشد.
گزارش خطا
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یه آمریکایی به این عمل دولتشان معترض است آنوقت اینجا خسرو و منیژه و سایر بستگان ، خوشحال .
ظاهرا همه بازیکنان و کادر فنی ویزا گرفتن آیا واقعا باید برای ندادن ویزا به آقای تاج و رفقا نارحت باشیم ؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ربط می دی پرفسور
ناشناس| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
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