استاندارد دوگانه آمریکا در صدور ویزا برای ایرانیان!

ریچارد مدهرست، روزنامه‌نگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام می‌داد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام داده‌اند، حق میزبانی از آن‌ها گرفته می‌شد.

به گزارش تابناک؛ ریچارد مدهرست، روزنامه‌نگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام می‌داد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام داده‌اند، حق میزبانی از آن‌ها گرفته می‌شد.