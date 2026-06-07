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استاندارد دوگانه آمریکا در صدور ویزا برای ایرانیان!

ریچارد مدهرست، روزنامه‌نگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام می‌داد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام داده‌اند، حق میزبانی از آن‌ها گرفته می‌شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۳۰
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1124 بازدید
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۶
استاندارد دوگانه آمریکا در صدور ویزا برای ایرانیان!

به گزارش تابناک؛ ریچارد مدهرست، روزنامه‌نگار مستقل سوری-انگلیسی در پستی اعتراضی درباره میزبانی ایالات متحده آمریکا برای جام جهانی و ندادن ویزا به ایرانیان نوشته است: ایالات متحده که میزبان جام جهانی است، به پانزده نفر از مسئولان تیم فوتبال ایران ویزا نداد! اگر این کار را روسیه انجام می‌داد، بعد از تمام کارهایی که در غزه، لبنان و ایران انجام داده‌اند، حق میزبانی از آن‌ها گرفته می‌شد.

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آمریکا جام جهانی تیم ملی فوتبال ویزا روسیه میزبانی جام جهانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
0
پاسخ
یه آمریکایی به این عمل دولتشان معترض است آنوقت اینجا خسرو و منیژه و سایر بستگان ، خوشحال .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
17
پاسخ
ظاهرا همه بازیکنان و کادر فنی ویزا گرفتن آیا واقعا باید برای ندادن ویزا به آقای تاج و رفقا نارحت باشیم ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
بله . تاج هر کی که هست در حال حاضر یعنی ایران .و این کار یعنی توهین به ایران . واقعا موضوع به این واضحی را نمی فهمی . نکنه بحرین رو دادین رفت کم بود ، دنبال بیشتر از اون هستین ؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شما نمی فهمی که نرفتن تاج به امریکا را به دادن بحرین
ربط می دی پرفسور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جنابی که به پرفسور گیر دادی . پرفسور می دونه متلک رو چجوری و کجا بیاندازه . طرف اصلا منظورش تاج نیست بلکه ماله کشی دشمنی آمریکاست . اول فکر کن بعد جواب بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
0
پاسخ
حالا که رفتند
باید طوری بازی کنند که چشم یانکی جماعت کور شود
یعنی یا باید اول شوند یا دوم
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