افشاگری یاسمین انصاری درباره بیماری ترامپ
نماینده ایرانی تبار کنگره آمریکا گفت: ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۴| |
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یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا عنوان کرد: دونالد ترامپ امروز در دفتر بیضی کاخ سفید، چند بار به خواب رفت، دوباره.
به گزارش تابناک؛ به همین دلیل من خواستار اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی شدهام، و دهها نفر از همکارانم هم همین کار را کردهاند. ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
مریضی ترامپ اسیر وبنده پول شدن هست نباشه یا بهش فکر نکنه در جا سکته زده ومرده توایران هم داریم اینجور افراد
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ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
انشاالله بخوابه دیگه بیدار نشه .
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ناشناس| |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
انشالله به زودی عود کنه . نمیره . فقط زجر بکشه و توی گوشه ای بمیره
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ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
صدای زوزه جهنم میاد اتش برای بلعیدن این هیولا و همدست کودک کشش بیبی نتا نیا بیصبری میکنه!!!!!!! خون پاک رهبر شهید و خانواده و فرزندان این اب و خاک و مینابیها این فرعون را غرق خواهد کرد بزودی انشالله
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ناشناس| |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
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