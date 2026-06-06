افشاگری یاسمین انصاری درباره بیماری ترامپ

نماینده ایرانی تبار کنگره آمریکا گفت: ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.

یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا عنوان کرد: دونالد ترامپ امروز در دفتر بیضی کاخ سفید، چند بار به خواب رفت، دوباره.

به گزارش تابناک؛ به همین دلیل من خواستار اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی شده‌ام، و ده‌ها نفر از همکارانم هم همین کار را کرده‌اند. ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.