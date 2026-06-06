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افشاگری یاسمین انصاری درباره بیماری ترامپ

نماینده ایرانی تبار کنگره آمریکا گفت: ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۵۴
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5517 بازدید
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۱۳
افشاگری یاسمین انصاری درباره بیماری ترامپ

یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا عنوان کرد: دونالد ترامپ امروز در دفتر بیضی کاخ سفید، چند بار به خواب رفت، دوباره.

به گزارش تابناک؛ به همین دلیل من خواستار اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی شده‌ام، و ده‌ها نفر از همکارانم هم همین کار را کرده‌اند. ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، این یک بحران امنیت ملی است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
18
پاسخ
مریضی ترامپ اسیر وبنده پول شدن هست نباشه یا بهش فکر نکنه در جا سکته زده ومرده توایران هم داریم اینجور افراد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
مرگ بر ترامپ کودک کش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
سگ زرد مرده باد. مرگ بر ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
7
پاسخ
خب 😀
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
34
پاسخ
انشاالله بخوابه دیگه بیدار نشه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بزودی همین هم خواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
صدای زوزه جهنم میاد اتش برای بلعیدن این هیولا و همدست کودک کشش بیبی نتا نیا بیصبری میکنه!!!!!!! خون پاک رهبر شهید و خانواده و فرزندان این اب و خاک و مینابیها این فرعون را غرق خواهد کرد بزودی انشالله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بعید می‌دونم جهنم این کثافت رو اصلا قبول کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
باید جهنم دیگه‌ای خلق بشه تا این جانور کثیف رو ببرن توش
.محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
20
پاسخ
انشالله به زودی عود کنه . نمیره . فقط زجر بکشه و توی گوشه ای بمیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
الهی آمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
16
پاسخ
صدای زوزه جهنم میاد اتش برای بلعیدن این هیولا و همدست کودک کشش بیبی نتا نیا بیصبری میکنه!!!!!!! خون پاک رهبر شهید و خانواده و فرزندان این اب و خاک و مینابیها این فرعون را غرق خواهد کرد بزودی انشالله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
انتقام
انتقام
انتقام از سگ زرد
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