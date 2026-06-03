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مذاکرات ایران و آمریکا باید به ثبات در منطقه منجر شود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تبادل پیام میان ایران و آمریکا گفت این موضوع باید به ثبات پایدار در غرب آسیا منجر شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۵۲
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مذاکرات ایران و آمریکا باید به ثبات در منطقه منجر شود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه خطاب به خبرنگاران گفت: «ما به شدت نگران حملات دوباره هستیم که می‌تواند منجر به از سرگیری یک درگیری نظامی ـ سیاسی گسترده در خلیج فارس شود که ناشی از تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «روسیه از طرف‌های درگیر می‌خواهد از اقداماتی که می‌تواند تنش‌ها را بیشتر افزایش دهد و تلاش‌ها در راستای کاهش تنش را با اخلال مواجه سازد، خودداری کنند.»

زاخارووا با بیان اینکه حملات به زیرساخت‌های صرفا غیرنظامی «غیرقابل قبول» است، افزود: «مهم است که از کشیده شدن بیشتر منطقه به یک جنگ مخرب جلوگیری شود.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پایان گفت: «روسیه امیدوار است که مذاکرات بین آمریکا و ایران منجر به ثبات پایدار و بلندمدت اوضاع در غرب آسیا شود و روسیه آماده است تا به‌طور فعال در جست‌وجوی راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک مشارکت کند.»

ایران و آمریکا پیشتر اعلام کردند برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ پیشرفت قابل‌توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد.

طبق اعلام تهران، این تفاهم‌نامه در بحث بازگشایی تنگه هرمز، اقدامات اعتمادسازی آمریکا از جمله با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران و پایان درگیری‌های نظامی در تمامی جبهه‌هاست که پس از آن فرصت مذاکراتی تازه‌ای در بازه زمانی محدود برای بررسی موضوع هسته‌ای آغاز خواهد شد.

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