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روسیه: ایران بارها اعلام کرده در پی سلاح اتمی نیست

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین با اشاره به ادعاهای بی‌اساس رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که ایران بارها اعلام کرده که در پی سلاح اتمی نیست.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۵۰
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روسیه: ایران بارها اعلام کرده در پی سلاح اتمی نیست

به گزارش تابناک، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران بارها اعلام کرده است که در پی سلاح اتمی نیست. ایران بیش از ۴۰ سال پیش، زمانی که به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیوست، موافقت کرد که هرگز تسلیحات اتمی در اختیار نگیرد.»

این مقام روسی خاطرنشان کرد: «ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها این موضع را از جمله از سوی رهبر معظم تکرار کرده است.»

این اظهارات اولیانوف در واکنش به ادعای پوچ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده که مدعی شده بود ایران «با نداشتن سلاح هسته‌ای موافقت کرده است»!

جمهوری اسلامی ایران بارها بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است.

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