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هشدار قاطع ایران درباره هرگونه اقدام خصمانه

وزیر امور خارجه کشورمان در هشداری قاطع اعلام کرد: هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۳۵
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هشدار قاطع ایران درباره هرگونه اقدام خصمانه

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع وزیر خارجه آمریکا گفت: نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکان‌هایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می‌شود برای حمله به کشتی‌رانی غیرنظامی و نقض آتش‌بس استفاده کند.

وی تأکید کرد: هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه تحریم‌ها و جنگ نتوانستند به آن دست یابند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.

گفتنی است، مارکو روبیو در جلسه استماع کنگره نسبت به همکاری برخی کشورهای حاشیه با امریکا علیه ایران اذعان کرد.

وی گفت: «به اعتقاد من، متحدان ما در منطقه همکاری بسیار گسترده‌ای از خود نشان داده‌اند؛ برخی از آن‌ها، از جمله امارات متحده عربی، با رویکردی بسیار فعال و جدی همکاری کرده‌اند. کویت نیز عملکردی بسیار عالی داشته است.»

 

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه هشدار آمریکا تنگه هرمز نقض آتش بس پایگاه های آمریکایی امارات کویت
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