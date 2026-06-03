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بالگرد نیروی دریایی انگلیس سقوط کرد+جزییات

منابع خبری انگلیس روز چهارشنبه از سقوط یک فروند بالگرد نیروی دریایی این کشور در منطقه دوون واقع در جنوب غرب انگلیس خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۵۱
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بالگرد نیروی دریایی انگلیس سقوط کرد+جزییات

پلیس دوون و کورنوال اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از سقوط یک بالگرد در مزرعه‌ای در منطقه «ساورتون داون» نزدیک شهر اوکهَمپتون در محل حادثه حاضر شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزارت دفاع انگلیس نیز تأیید کرده است که این بالگرد متعلق به نیروی دریایی سلطنتی این کشور بوده است.

گزارش‌ها حاکی است که محل سقوط در نزدیکی «اوکهَمپتون بتل کمپ»، یکی از مراکز آموزشی نظامی در جنوب غرب انگلیس، قرار دارد. با این حال، مقام‌های رسمی هنوز درباره نوع بالگرد، علت سقوط یا وضعیت سرنشینان آن توضیحی نداده‌اند.

برخی رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که سقوط حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز رخ داده و نیروهای پلیس، امداد و سایر دستگاه‌های مسئول به منطقه اعزام شدند. پلیس از شهروندان خواسته است از تردد در محدوده بسته‌شده خودداری کنند تا روند رسیدگی به حادثه ادامه یابد.

دو سال پیش هم یک بالگرد نیروی دریایی انگلیس در کانال مانش سقوط کرد. آن حادثه هنگام تمرین شبانه با ناو هواپیمابر HMS Queen Elizabeth رخ داد و به کشته شدن یک عضو نیروی دریایی انگلیس انجامید.

 

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