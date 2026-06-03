فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: نه در مذاکره و نه در روند آتش‌بس اجازه زیاده‌خواهی به آمریکا را نخواهیم داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است.

‏به گزارش تابناک؛ محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه در مذاکره و نه‌ در روند آتش‌بس اجازه زیاده‌خواهی به آمریکا را نخواهیم‌ داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است. تاریخ به عقب باز نمی‌گردد و متجاوز به سرعت تنبیه خواهد شد.»