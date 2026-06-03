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محسن‌رضایی: پاسخ هر تجاوزی، رگبار موشک است

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: نه در مذاکره و نه در روند آتش‌بس اجازه زیاده‌خواهی به آمریکا را نخواهیم داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۵
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محسن‌رضایی: پاسخ هر تجاوزی، رگبار موشک است

‏به گزارش تابناک؛ محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه در مذاکره و نه‌ در روند آتش‌بس اجازه زیاده‌خواهی به آمریکا را نخواهیم‌ داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است. تاریخ به عقب باز نمی‌گردد و متجاوز به سرعت تنبیه خواهد شد.»

محسن‌رضایی: پاسخ هر تجاوزی، رگبار موشک است

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محسن رضایی موشک پهپاد تجاوز سردار رضایی حمله به ایران آمریکا جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
6
پاسخ
قمارباز هر وقت قدرت میبینه می‌ترسه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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