محسنرضایی: پاسخ هر تجاوزی، رگبار موشک است
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: نه در مذاکره و نه در روند آتشبس اجازه زیادهخواهی به آمریکا را نخواهیم داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه در مذاکره و نه در روند آتشبس اجازه زیادهخواهی به آمریکا را نخواهیم داد. پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگباری از موشک و پهپاد است. تاریخ به عقب باز نمیگردد و متجاوز به سرعت تنبیه خواهد شد.»
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