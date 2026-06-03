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هزینه طرح ترافیک تهران چقدر بازدارنده است؟

موفقیت سیاست قیمت گذاری طرح ترافیک تنها به افزایش مبلغ آن وابسته نیست؛ بلکه توسعه حمل و نقل عمومی، دسترسی آسان به مترو و اتوبوس و ایجاد گزینه های جایگزین برای شهروندان نقش تعیین کننده ای در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۰
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874 بازدید
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۹
هزینه طرح ترافیک تهران چقدر بازدارنده است؟

به گزارش تابناک؛ هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران بار دیگر بحث اثرگذاری این سیاست بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا را داغ کرده است.

بر اساس نرخ های جدید، هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای هر روز حدود ۱۴۵ هزار تومان اعلام شده؛ رقمی که با توجه به نظرات کارشناسان در شبکه های اجتماعی، در مقایسه با شهرهای بزرگ جهان بسیار پایین تر است، اما همچنان برای بخشی از شهروندان رقم قابل توجهی محسوب می شود.

در یکی از کانال های حمل و نقلی، هزینه طرح ترافیک در چند شهر مختلف ذکر و به مقایسه آن با ایران پرداخته شده است.

بر اساس این اطلاعات، در شهر لندن، رانندگان برای ورود به محدوده مرکزی باید روزانه حدود ۱۵ پوند پرداخت کنند؛ مبلغی معادل ۱۸ تا ۲۰ دلار که حدود ۲۲ تا ۲۴ برابر هزینه طرح ترافیک تهران است.

در نیویورک نیز هزینه ورود به محدوده شلوغ منهتن حدود ۱۵ دلار در روز تعیین شده که تقریباً ۱۸ تا ۱۹ برابر نرخ تهران برآورد می شود.

در استکهلم، مدل متفاوتی اجرا می شود. رانندگان بسته به ساعت ورود، بین ۱ تا ۳ یورو پرداخت می کنند و سقف روزانه این هزینه حدود ۱۰ یورو است؛ یعنی حدود ۱۳ برابر بیشتر از تهران.

گرچه کارشناسان حمل و نقل شهری در شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند که مقایسه صرف اعداد، تصویر دقیقی از میزان بازدارندگی این سیاست ارائه نمی دهد.

به گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورها، هزینه ورود به محدوده های پرترافیک بین ۵ تا ۱۵ درصد درآمد روزانه افراد را شامل می شود و به همین دلیل، تأثیر واقعی بر رفتار رانندگان دارد. در تهران نیز هزینه فعلی حدود ۸ تا ۱۲ درصد درآمد روزانه متوسط برخی شهروندان تخمین زده می شود، اما هنوز نتوانسته تغییر محسوسی در الگوی استفاده از خودرو ایجاد کند.

به باور آنان، دلیل اصلی این موضوع به پایین بودن هزینه سوخت و محدود بودن گزینه های جایگزین حمل و نقل عمومی بازمی گردد. زمانی که بنزین ارزان باشد، حتی افزایش تعرفه طرح ترافیک نیز الزاما باعث کاهش استفاده از خودرو شخصی نمی شود.

کارشناسان حمل و نقل تاکید می کنند موفقیت سیاست قیمت گذاری طرح ترافیک تنها به افزایش مبلغ آن وابسته نیست؛ بلکه توسعه حمل و نقل عمومی، دسترسی آسان به مترو و اتوبوس و ایجاد گزینه های جایگزین برای شهروندان نقش تعیین کننده ای در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.

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طرح ترافیک رانندگان بازدارندگی آلودگی هوا حمل و نقل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
arash
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
5
پاسخ
کی گفته ؟!

من دوروز کمتر از نیم ساعت رفتم تو طرح هر روز 520000 تومان جمعا 1040000 تومان برای دو روز بحساب پلاک گذاشته شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
10
پاسخ
این طرح ترافیک برای سرکیسه کردن مردم است
پاسخ ها
عیسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ضمن احترام ، زمان قبل از کرونا داخل محدوده طرح ترافیک فقط و فقط تاکسی تردد میکرد به ندرت پلاک شخصی بود و خیابونا خلوت بود ، ضمن احترام دوباره الان در داخل طرح فقط و فقط پلاک شهرستان و خیلی کم تاکسی هست و خیلی هم شلوغ ،ض ضمن اینکه پلاک شهرستان اصلأ قوانین را اجرا نمی‌کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مشکل اینجاست که شما همه مشکلات را با گرفتن پول می خواهید حل کنید . برای حل مشکل باید پول خرج کنید نه اینکه پول بگیرید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
7
پاسخ
منبع در امد شهرداریه وگرنه کلای این طرح بی معنیه!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
طرح باید عادلانه باشه هر ماشین ماهی سه روز بتونه بره تو طرح ولا غیر دیگه پول بدن برن و این مسایل با ماهیت .اجرای طرح مغایر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
4
پاسخ
درامد اونها به دلاره باهوش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
این طور مواقع یاد اون ور و دلارشون میوفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
پول داشتی برو تو طرح نداشتی بمون پشت طرح تا پولدار بشی و بتونی بری (بعد اسمش شده کنترل آلودگی هوا)
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