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افشای پشت پرده دعوای لفظی میان ترامپ و نتانیاهو

نماینده جمهوری‌خواه از کنتاکی توماس مَسی با انتشار پیامی در ایکس دعوای ادعایی لفظی میان ترامپ و نتانیاهو را به سخره گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۷
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افشای پشت پرده دعوای لفظی میان ترامپ و نتانیاهو

مَسی در پیام خود در ایکس با اشاره به پست توئیتری صفحه فاکس نیوز که دعوای لفظی ادعایی ترامپ علیه نتانیاهو برای قصد حمله به بیروت را منتشر کرده بود، نوشت:«همه اینها حرف است. فقط یک ماه کمک‌های خارجی به اسرائیل را متوقف کنید، (خواهید دید) آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد، صلح فوری برقرار می‌شود، تنگه هرمز می‌تواند باز شود و بنزین گالنی ۲ دلار کاهش می‌یابد. اسرائیل بزرگترین دریافت‌کننده رفاه از مالیات‌دهندگان آمریکایی بوده و همچنان خواهد بود.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از این که ایران در واکنش به احتمال حمله اسرائیل به بیروت هشدارهایی صادر کرد، رسانه های جریان اصلی در آمریکا نوشتند که ترامپ تلفنی با نتانیاهو صحبت کرده و میان این دو نفر مشاجره لفظی صورت گرفت.

طبق این ادعا ترامپ به نتانیاهو گفته بود: «تو دیوونه ای. اگه من نبودم الان زندان بودی. من دارم جونتو نجات میدم. الان همه ازت متنفرن. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرن.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
18
پاسخ
اسراییل بدون دریافت کمکهای اقتصادی ، فناوری و نظامی از آمریکا و سایر کشورهای غربی ، عملا هیچی نیست حتی ضعیفتر از اردن و سوریه .
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