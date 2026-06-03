ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری
پیرو ابلاغیه مورخ 29/02/1405 این بانک در خصوص تعیین سهمیه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، براساس این گزارش، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و این تسهیلات با توجه به شرایط متقاضی، برای تمام افراد در صف (ثبتنام شده در سال 1405 و سنوات قبل) مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.
براساس قانون بودجه سالجاری، به هر یک از زوجین که در زمان ثبت درخواست در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از تاریخ ازدواج آنها بیشتر از ۴ سال نگذشته باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تعلق میگیرد. همچنین اگر سن زوج (مرد) زیر ۲۵ سال و سن زوجه (زن) زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ این وام برای هر یک از آنها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تسهیلات مربوط به این افراد از محل منابع قرضالحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر افراد عادی پرداخت میشود. بدین ترتیب به هر یک از زوجین مشمول این ماده، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق میگیرد. همچنین در صورتی که مشمولان ایثارگر واجد شرط سنی مشروح در قانون باشند (زیر ۲۵ و زیر ۲۳ سال)، سقف این تسهیلات برای هر یک از آنها به ۷۰۰ میلیون تومان میرسد.
همچنین براساس دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، این تسهیلات به پدر فرزندانی که از تاریخ تولد آنان بیش از 2 سال نگذشته باشد و در داخل ایران متولد شدهاند، در سال 1405 به شرح زیر پرداخت میشود:
1- فرزند اول مبلغ 440 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 3 ساله (36 ماه)
2- فرزند دوم مبلغ 880 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 ساله (48 ماه)
3- فرزند سوم مبلغ 1.320 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 5 ساله (60 ماه)
3- فرزند چهارم مبلغ 1.650 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 6 ساله (72 ماه)
4- فرزند پنجم و بیشتر مبلغ 2.200 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 7 ساله (84 ماه)
همچنین، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری بدون الزام به سپردهگذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود.