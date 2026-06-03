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زلزله در ارتش اسرائیل؛ رئیس عملیات استعفا کرد

در پی شکست های مکرر ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه های مختلف، رئیس بخش عملیات ارتش به بهانه تخلفات اخلاقی از سمت خود استعفا کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۶
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زلزله در ارتش اسرائیل؛ رئیس عملیات استعفا کرد

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که یسرائیل شومر رئیس بخش عملیات ارتش سه شنبه درخواست کرده است که به «دلایل شخصی» از سمت خود کناره‌گیری کرده و از ارتش بازنشسته شود. این بیانیه افزود که ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، با درخواست بازنشستگی فوری او موافقت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، در حالی که پس از شکست های مکرر عملیاتی ارتش در جبهه های مختلف بویژه در ایران و لبنان، احتمال استعفای تعدادی از مقامات نظامی ارتش صهیونیستی احتمال وجود داشت، منابع رسانه های صهیونیستی تناقض گویی های زیادی در خصوص استعفای رئیس بخش عملیات ارتش مطرح کرده و در حالی که برخی از رسانه ها، دلایل شخصی را برای این استعفا بیان می کنند، برخی دیگر جرائم اخلاقی! را دلیل این استعفا می دانند.

این استعفا در شرایطی صورت می‌گیرد که شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شومر که در یک پست بسیار عالی و حساس در ارتش خدمت می‌کند، برای ارتقاء از درجه سرتیپی به سرلشکری و انتصاب به عنوان مشاور نظامی وزیر جنگ نامزد شده بود.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که دفتر پلیس نظامی روز سه‌شنبه از شومر در مورد اتهامات مربوط به جرایم اخلاقی و نقض صداقت رفتاری بازجویی کرده است.

این روزنامه افزود که شومر در واقع مجبور به استعفا و برکناری از سمت خود شده است و رئیس بخش برنامه‌ریزی در شعبه عملیات، که با نام سرهنگ (الف) از او یاد شده، تا زمان انتصاب جایگزین، جای او را خواهد گرفت.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در روایتی متفاوت گزارش داد که شومر درخواست کرده است که به دلیل تحقیقاتی که در مورد اتهامات مربوط به صداقت عمومی علیه او در جریان است، از وظایف خود کناره‌گیری کرده و از ارتش بازنشسته شود. این منبع رسانه ای تأکید کرد که شومر پس از تحقیق از کار تعلیق شد، اما تصمیم گرفت قبل از اعلام نتایج، از سمت خود استعفا دهد.

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