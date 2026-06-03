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حمله آمریکا به نفتکش ایرانی در مسیر جزیره خارک

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شب گذشته اعلام کرد که یک نفتکش خالی را که با پرچم «بوتسوانا» تردد می‌کرد و در خلیج فارس در حال حرکت به سوی جزیره خارک بود، با شلیک موشک به موتورخانه آن، متوقف کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۶
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5249 بازدید
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۶
حمله آمریکا به نفتکش ایرانی در مسیر جزیره خارک

سنتکام در بیانیه اعلام کرد که در چارچوب اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران، نفتکش «ام/تی لکسی» (M/T Lexie) را هنگامی که با عبور از آب‌های بین‌المللی در حال حرکت به سوی جزیره خارک بود متوقف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ در این بیانیه، سنتکام مدعی شد: «خدمه این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند و طی ۲۴ ساعت گذشته، چندین بار از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند.»

سنتکام افزود: «در نهایت، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک «هل‌فایر» به اتاق موتور کشتی، این نفتکش را از کار انداخت و مانع از رسیدن آن به ایران شد.»

سنتکام همراه این بیانیه، ویدیوی لحظه اصابت موشک به این کشتی را نیز منتشر کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
14
14
پاسخ
حرامزادگان یانکی صهیونی شیخکی! را حسابی تنبیه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
14
13
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
16
پاسخ
چرا مستقیم ناوهاشون را نمیزنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
10
پاسخ
غلط بیجا کرده
10 تا کشتی آمریکا در خلیج فارس را بزنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
3
پاسخ
همش مماشات میکنیم
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
2
پاسخ
اگر کشتی ایرانی بوده باید پرچم ایران روش نصب باشه نه بوتساوانا.این تحقیره
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