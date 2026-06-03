حمله آمریکا به نفتکش ایرانی در مسیر جزیره خارک
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شب گذشته اعلام کرد که یک نفتکش خالی را که با پرچم «بوتسوانا» تردد میکرد و در خلیج فارس در حال حرکت به سوی جزیره خارک بود، با شلیک موشک به موتورخانه آن، متوقف کرده است.
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سنتکام در بیانیه اعلام کرد که در چارچوب اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران، نفتکش «ام/تی لکسی» (M/T Lexie) را هنگامی که با عبور از آبهای بینالمللی در حال حرکت به سوی جزیره خارک بود متوقف کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ در این بیانیه، سنتکام مدعی شد: «خدمه این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند و طی ۲۴ ساعت گذشته، چندین بار از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند.»
سنتکام افزود: «در نهایت، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک «هلفایر» به اتاق موتور کشتی، این نفتکش را از کار انداخت و مانع از رسیدن آن به ایران شد.»
سنتکام همراه این بیانیه، ویدیوی لحظه اصابت موشک به این کشتی را نیز منتشر کرد.
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