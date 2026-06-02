تحریمهای جدید و خصمانه علیه ایران
تحریم بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران از سوی آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدامات خصمانه خود ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون خبری سیانان، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «تحریمهایی علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران اعمال شد.»
بنا بر این گزارش، دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درحالیکه ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداختهای مرتبط با فعالیتهای ایران، تلاشهای دور زدن تحریمها و تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد.
این تحریمهای آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار میدهند.
گزارش خطا
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این محاصره دریایی میکنه و تحریم هم تمام شدنی نیست. اون دوباره شش ماه دیگه برمیگرده. بابا اگه میخوایم بجنگیم، همین الان بجنگیم. آتشبس دادیم اومد محاصره دریایی کرد. میدونم جنگ به ضرر ما و کشورهای منطقه است ولی وقتی طرف تحریم و محاصره را راه حل میدونه، نمیتونیم قدم از قدم برداریم.
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