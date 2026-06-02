تحریم بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران از سوی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون خبری سی‌ان‌ان، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحریم‌هایی علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران اعمال شد.»

بنا بر این گزارش، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درحالی‌که ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداخت‌های مرتبط با فعالیت‌های ایران، تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها و تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد.

این تحریم‌های آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار می‌دهند.