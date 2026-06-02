ادعای دستگیری یک ایرانی به دلیل تلاش برای ترور ترامپ
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا بهجرم تلاش برای ترور محکوم شدهاند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۴| |
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به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا بهجرم تلاش برای ترور محکوم شدهاند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد؛ از مأموران ایرانی که درحال توطئه برای ترور رهبران سیاسی، از جمله رئیسجمهور آمریکا بودند.
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دم غیرتشون گرم
خدایا این شادی رو ارزانی ما کن خبر مرگ این خوک نجس پدوفیل رو بشنویم یه شهر رو شیرینی پخش می کنم خدا شاهده
خدایا این شادی رو ارزانی ما کن خبر مرگ این خوک نجس پدوفیل رو بشنویم یه شهر رو شیرینی پخش می کنم خدا شاهده
یکی بالاخره ترامپ رو میزنه. چه دوران ریاست جمهوریش چه بعدش . به مرگ طبیعی نخواهد مرد.
البته نتانیاهو هم چنین سرنوشتی خواهد داشت .
البته نتانیاهو هم چنین سرنوشتی خواهد داشت .
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