ادعای دستگیری یک ایرانی به دلیل تلاش برای ترور ترامپ

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا به‌جرم تلاش برای ترور محکوم شده‌اند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد.

به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا به‌جرم تلاش برای ترور محکوم شده‌اند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد؛ از مأموران ایرانی که درحال توطئه برای ترور رهبران سیاسی، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا بودند.