صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای دستگیری یک ایرانی به دلیل تلاش برای ترور ترامپ

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا به‌جرم تلاش برای ترور محکوم شده‌اند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۴
| |
4337 بازدید
|
۵
ادعای دستگیری یک ایرانی به دلیل تلاش برای ترور ترامپ

به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره مدعی شد: اکنون ما افرادی را داریم که در آمریکا به‌جرم تلاش برای ترور محکوم شده‌اند و یک نفر هم دیروز دستگیر شد؛ از مأموران ایرانی که درحال توطئه برای ترور رهبران سیاسی، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا بودند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کنگره آمریکا مارکو روبیو ترامپ ترور دستگیری اتباع ایرانی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ تاریخ لغو محاصره ایران را اعلام کرد
دستگیری فرد مسلح، نزدیک محل سخنرانی ترامپ
ترامپ: به خاطر دموکراسی تیر خوردم!
سناتور آمریکایی ترامپ را «احمق» خواند
اعلام موضع کنگره آمریکا درباره سوءقصد علیه ترامپ
آمریکا ایران را به تلاش برای ترور ترامپ متهم کرد 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
10
پاسخ
بهتر از این نمیشد!!!!!!
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
14
11
پاسخ
دم غیرتشون گرم
خدایا این شادی رو ارزانی ما کن خبر مرگ این خوک نجس پدوفیل رو بشنویم یه شهر رو شیرینی پخش می کنم خدا شاهده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
11
پاسخ
بلاخره یک مرد در بین این همه ایرانی یانکستان نشین پیدا شد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
13
7
پاسخ
یکی بالاخره ترامپ رو میزنه. چه دوران ریاست جمهوریش چه بعدش . به مرگ طبیعی نخواهد مرد.
البته نتانیاهو هم چنین سرنوشتی خواهد داشت .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
14
7
پاسخ
ترامپ مسئله نیست مسئله خوی حیوانی غرب است و باید تمام کشوران شرق متحد و حمله کنن تا رهایی پیدا کنند البته متاسفانه بعضی کشور ها شرقی مثل ژاپن برده غرب هستن و باید اول با اون ها جنگید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m86
tabnak.ir/005m86