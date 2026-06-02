سناتور آمریکایی ترامپ را «احمق» خواند
به گزارش تابناک، «ون هولن» سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت مریلند شامگاه سهشنبه در جریان جلسه استماع با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد: «بیایید با آن روبرو شویم آقای وزیر خارجه، سیاست خارجی دونالد ترامپ (رئیسجمهور آمریکا) به یک آتشسوزی تبدیل شده است.»
بر پایه گزارش رسانه خبری «پیبیاس نیوز»، این سناتور آمریکایی تاکید کرد: «بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل ۴۰ سال منتظر فرصتی برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران بوده است. نتانیاهو درنهایت رئیسجمهوری در آمریکا پیدا کرد که به اندازه کافی احمق و بیپروا بود تا به او بپیوندد.»
هولن افزود: «این اولین جلسه علنی شما از زمانی است که رئیسجمهور ترامپ و نخستوزیر نتانیاهو یک جنگ غیرقانونی علیه ایران راه انداختند. نتانیاهو گفته است ۴۰ سال منتظر انجام این کار بوده. معلوم شد که او بالاخره یک رئیسجمهور پیدا کرد که به اندازه کافی احمق و بیپروا بود تا به او ملحق شود.»
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالیکه گفتوگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمینهای اشغالی انجام داد.