انتقادات سناتور مورفی از اظهارات مارکو روبیو در کنگره

سناتور دموکرات آمریکا ضمن انتقاد از اظهارات وزیر خارجه آمریکا، گفت کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران، «هزینه ویرانگری» برای ایالات متحده به همراه داشته است.

به گزارش تابناک، «کریس مورفی» سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شامگاه سه‌شنبه در واکنش به اظهارات «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سخنرانی خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا عنوان کرد: «اطلاعات دریافتی از دولت به‌ویژه در چند هفته گذشته، غیرقابل رمزگشایی بوده است، چرا که ما سیگنال‌هایی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن توافق دریافت کرده‌ایم و رئیس‌جمهور آمریکا دیروز گفت که از مذاکرات خسته شده است. او اهمیتی نمی‌دهد که آیا ما با ایران توافق می‌رسیم یا خیر.»

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بر پایه گزارش رسانه خبری «پی‌بی‌اس نیوز»، سناتور کریس مورفی در ادامه تاکید کرد: «فکر می‌کنم واقعا برای ما مهم است که بفهمیم حرف آخر شما چیست! در این مذاکره چه چیزی را درخواست می‌کنید، از ایران چه تعهداتی می‌خواهید تا بتوانید محاصره را لغو کنید و ما امیدواریم که آنها نیز محاصره را لغو کنند.»

عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا اذعان کرد: «انسداد تنگه هرمز هزینه ویرانگری برای آمریکا به همراه داشته است.»

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.