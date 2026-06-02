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اظهارات دو پهلوی روبیو درباره زمان توافق با ایران

اعتراف روبیو به همکاری امارات با آمریکا علیه ایران

هم‌زمان با اینکه طرف آمریکایی در تبادل پیام‌ها با ایران اظهارات ضدونقیضی عنوان می‌کند و بر اصول ثابتی پایبند نیست، وزیر خارجه ایالات متحده این بار ادعا کرد، توافق با ایران «احتمالا امروز، فردا یا هفته آینده» انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۱۳
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اعتراف روبیو به همکاری امارات با آمریکا علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از شبکه تلویزیون سی‌ان‌ان، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه در جلسه استماع کنگره و خطاب به قانونگذاران مدعی شد: ایالات متحده همچنان در حال مذاکره با ایران است و توافق با ایران ممکن است امروز، می‌تواند فردا یا هفته آینده انجام شود.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاها و اظهارات یک‌جانبه خود گفت: مذاکرات ایالات متحده با ایران ممکن است شامل جنبه‌هایی از برنامه هسته‌ای آنها باشد که همین یک ماه پیش، همین یک سال پیش، آنها حتی از اشاره به آنها خودداری می‌کردند. البته این تضمینی نیست که در نهایت به توافقی قابل قبول منجر شود.

این ادعای روبیو درحالی مطرح شده که «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود اظهار کرد: ما هر وقت که لازم شود که درباره موضوعات هسته‌ای کاری انجام دهیم، خودمان می‌دانیم چطور عمل کنیم، همان طور که بارها اعلام کرده‌ایم درباره مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.

همچنین، درحالی‌که سناتورهای آمریکایی و رسانه‌های غربی از ضعف آشکار و شکست راهبردی حمله آمریکا به ایران خبر می‌دهند و بدون اشاره به اینکه وضعیت تنگه هرمز تحت تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران تغییر کرده است، مارکو روبیو اقدامات متجاوزانه کشورش علیه ایران را «بسیار موفق» خواند و گفت: ما نمی‌توانیم جهانی داشته باشیم که در آن فقط کشتی‌های ایرانی از تنگه‌ها عبور کنند و اگر قرار است تنگه‌ هرمز را برای همه ببندند، ما هم تنگه‌ها را برای آنها خواهیم بست.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به تبادل پیام با ایران به واسطه میانجی گفت: ما در حال مذاکره هستیم و مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست، خیلی متفاوت است؛ متاسفانه نیاز به استفاده از واسطه‌ها دارند. او مدعی شد: «اما این چشم‌انداز پیش روی ماست که می‌تواند امروز، فردا، هفته آینده اتفاق بیفتد.»

اعتراف روبیو به همکاری گسترده امارات با آمریکا علیه ایران 

مارکو روبیو در ادامه از همکاری برخی متحدان منطقه‌ای کشورش برای مقابله با ایران تمجید کرد. او در این باره از دو کشور امارات و کویت به طور خاص نام برد. 

وی گفت: «فکر می‌کنم متحدان ما در منطقه همکاری زیادی کردند. همکاری برخی از آنها بسیار شدید بود. امارات مصداق آن است. کویت عالی بوده است.»

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آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ایران مذاکره توافق تنگه هرمز محاصره دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
2
پاسخ
با قاتلین رهبر مذاکره حرامه
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
4
پاسخ
امارات رو باید متلاشی کنید
هرچه زودتر
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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