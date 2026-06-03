صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود

با نزدیک شدن به زمان واریز ششمین مرحله کالابرگ الکترونیکی، پرسش جدی برای میلیون‌ها خانوار مطرح است: آیا اعتبار این مرحله همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی می‌ماند یا دولت بالاخره آن را متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی اصلاح می‌کند؟
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۸
| |
7624 بازدید
|
۴۹

پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود

ششمین مرحله واریز کالابرگ قرار است طی روز‌های آینده در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود؛ اما مسئله اصلی دیگر «زمان واریز» نیست. پرسش جدی و فوری این است: آیا مبلغ کالابرگ همچنان همان یک میلیون تومان می‌ماند یا متناسب با تورم و جهش قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند؟ پرسشی که پاسخ آن، نه‌فقط برای خانوارها، بلکه برای اعتبار سیاست‌های حمایتی دولت تعیین‌کننده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روز‌های اخیر، روایت‌های متفاوتی از زبان مسئولان شنیده می‌شود؛ روایت‌هایی که به جای ایجاد اطمینان، ابهام را بیشتر کرده و این تصور را تقویت می‌کند که برای یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی کشور، هنوز یک «فرماندهی واحد» وجود ندارد.

از یک سو، میدری وزیر رفاه به‌تازگی اعلام کرده است که کالابرگ خردادماه «به روال ماه‌های قبل» پرداخت می‌شود؛ عبارتی که در برداشت عمومی یعنی: بدون تغییر مبلغ و با همان اعتبار ثابت یک میلیون تومان به ازای هر نفر. اما این در حالی است که از ابتدای سال و هم‌زمان با رشد پرشتاب قیمت‌ها، از گوشت و مرغ تا لبنیات، برنج و تخم‌مرغ، بار‌ها مطرح شد که اعتبار کالابرگ باید افزایش یابد تا از کارکرد حمایتی خود عقب نماند. وقتی قیمت‌ها روز به روز بالا می‌روند، کالابرگ ثابت عملاً به معنای «کاهش حمایت واقعی» است؛ چون قدرت خرید آن آب می‌رود!

از سوی دیگر، سخنگوی دولت درباره «علاقه‌مندی دولت» به افزایش کالابرگ می‌گوید این موضوع مطلوب دولت است، اما باید مطلوبات با مقدورات هماهنگ شود و دولت نباید چیزی را مطرح کند که در اجرا با مشکل مواجه شود. این حرف از منظر اداری قابل فهم است، اما برای مردم یک پیام روشن دارد: دولت نمی‌گوید دقیقاً چه می‌شود، فقط می‌گوید دوست داریم بشود. سیاست حمایتی، اما جای «دوست داریم» نیست؛ مردم نیاز به عدد، زمان‌بندی، منبع تامین و سازوکار دارند.

پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود

ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که به وعده‌های رسمی گذشته نگاه کنیم. سال گذشته، هم‌زمان با آغاز اجرای کالابرگ یک میلیونی، مدنی زاده وزیر اقتصادِ دولت پزشکیان در پاسخ به نگرانی‌ها صریحاً گفت: اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز افزایش می‌یابد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، به افزایش اعتبار کالابرگ منجر خواهد شد.

اما همان زمان، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضعی متفاوت از ثابت ماندن اعتبار سخن گفت و اعلام کرد در ۱۲ ماه سال آینده، به ازای هر نفر یک میلیون تومان پرداخت می‌شود.

نتیجه چه شد؟ مردم ماندند میان دو روایت کالابرگی از سوی دو مقام دولتی: یکی وعده افزایش با تورم و ارز، دیگری وعده تثبیت عددی.

امسال هم اختلاف روایت ادامه دارد. پورمحمدی اکنون می‌گوید منابع کالابرگ در اختیار سازمان برنامه نیست و به بانک مرکزی واگذار شده؛ و توضیح می‌دهد مطابق قانون و توافقات اولیه، اگر نرخ ارز بالا رفت، مابه‌التفاوت «متعلق به کالابرگ» است و به حسابی که در اختیار بانک مرکزی است واریز می‌شود تا بعد محاسبه و پرداخت شود.

پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود

اینجا یک سؤال شکل می‌گیرد: اگر افزایش نرخ ارز باید به تقویت کالابرگ منجر شود، چرا اثر آن در مبلغ پرداختی دیده نمی‌شود؟ فرمول دقیق محاسبه چیست؟ چه زمانی اعمال می‌شود؟ و اکنون موجودی آن حساب چقدر است؟

در ادامه، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای عملاً مسیر را برعکس روایت سازمان برنامه ترسیم می‌کند: می‌گوید با استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، کالابرگ از قالب کارگروه موقت خارج شده و به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب بودجه دنبال می‌شود؛ و تصریح می‌کند مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی صرفاً مجری تکالیف قانونی و مصوبات دولت خواهد بود.

پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود

حاصل این رفت‌وبرگشت‌ها چیست؟ یک پیام مشترک و نگران‌کننده: در موضوعی که مستقیماً با سفره مردم سروکار دارد، مسئولیت‌ها شفاف نیست، روایت‌ها یکدست نیست و پاسخ‌ها به جای عدد و سند، بیشتر شبیه پاسکاری است.

در چنین شرایطی، پرسش مردم فقط «چقدر و کی واریز می‌شود؟» نیست؛ پرسش اصلی این است: کدام نهاد دقیقاً تصمیم می‌گیرد؟ کدام نهاد پاسخگوست؟ و چرا با وجود ادعای اتصال اعتبار به نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ ثابت مانده است؟

اگر دولت می‌خواهد اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی حفظ شود، باید به جای جملات کلی و چندپهلو، شفاف‌سازی دقیق و قابل راستی‌آزمایی ارائه کند.

تا زمانی که قیمت کالا‌های ضروری، از گوشت و مرغ تا لبنیات و تخم‌مرغ، با شیب تند بالا می‌رود، هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری یا هر ماه تثبیت عددیِ کالابرگ، به معنای کوچک‌تر شدن حمایت واقعی است. دولت اگر واقعاً به دنبال اثرگذاری این طرح است، باید یا اعتبار را متناسب با واقعیت بازار اصلاح کند یا حداقل سازوکار قیمت‌گذاری و ثبات اقلام سبد کالابرگ را روشن و قابل پیگیری نماید. غیر از این، کالابرگ به جای «سپر حمایتی»، به یک عنوان تبلیغاتی تبدیل می‌شود که هزینه‌اش را مردم با کاهش قدرت خرید می‌پردازند.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ یک میلیونی وزارت رفاه سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی حساب سرپرستان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
39
پاسخ
بابا این میدری به درد نفر اول نمی خوره این باید بره درس بده اخه هر کسی را بهر کاری ساخته اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چرا بدرد نمی خوره اتفاقا حلقه داود و کمال که فعالتر و قوی از اطرافیان وزرای قبلی عمل می کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سیاسی بازی در نیار .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همان سعید مرتضوی برای اینها بهتر است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
به بهانه حذف رانتخواران دلار، قیمت آن را سه برابر کردند و یک ملت را به خاک سیاه نشوندند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
تنها راه افزایش کالابرگ اینه که از اسرائیل بخواهیم که دوباره جنگ راه بیندازد که دولتمردان برای حفظ قدرت خود و گول زدن مردم قیمت کالابرگ را افزایش دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
71
پاسخ
یک میلیون رو بگیرید قیمت ها قبل از این یک تومن را حتی با 50 درصد افزایش هم قبول داریم بجاش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
واقعا این همه نهاد نظارتی و امنیتی توان برخورد با اینها رو نداردند که اینها این قدر بی پروا شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
وقتی اقتصاد دانان هشدار ابر تورم می‌دادند دولتی ها آنها را مسخره می‌کردند حالا هم صبر کنید انبار ها خالی شوند آن موقع تورم را ببینید ارزش یک میلیون می‌شود به اندازه ده هزار تومن فعلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
49
پاسخ
برای اینکه خودشان ذینعف نیستند اگر بودن حتما جلوتر تصمیمات خوبی میگرفتند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
46
پاسخ
انقدر این دولت ملت اذیت میکنه تا دوبار یک شورش درست کنه بعد افزایش بده زمانی که ارز ترجیحی میدادن 20 میلیارد دلار میریختن توحساب یه مشت دلال حال چی شد گدا شدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
یعنی قربون ادم چیز فهم باهوش ! واقعا اصل مطلب را شما گفتی
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چرا دولت بدهی نزدیک ۲۰ ساله خودش به تامین اجتماعی را تسویه حساب نمی‌کند

احمدی‌نژاد ۳۴۰ همت که در زمان خودش (معادل ۳۴۰ میلیارد دلار بود)

را از اندوخته های ۳۰ ساله بازنشستگان تامین اجتماعی بعنوان وام به دولت برداشت و صندوق را خالی کرد

و الان بیش از ۹۰ درصد بازنشستگان زیر خط مطلق فقر در رنج و فقر مطلق و بیماری و نگرانی و سوء تغذیه و شرمندگی خانواده سر می‌کنند

و با ۱۵ میلیون تومان حتی ۵ روز نمی‌توانند زندگی کنند
(البته در صورتیکه اجاره مسکن نپردازند)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
37
پاسخ
قرا بود بشه 2میلیون هر روز قول میدادن افزایش پیدا کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نه دو ماه دیگه صبر کن دارن صحبت میکنند بشود 3 تومن و .....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
رقم واقعی پرداختی دولت چنانچه بخواهد آن رقم ۲۰ میلیارد دلاری را که به نهادهای خاص !؟

میپرداخته تا کالاهای اساسی را وارد کنند

باید حداقل ماهی ۵ میلیون تومان برای هر نفر
پرداخت کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
36
پاسخ
آذری جهرمی گفت چه طرح خوبیه که ارز 28500 تومنی حذف بشه و نفری یک میلیون داده بشه ، الان بیاد توضیح بده کجای این طرح خوب بوده ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
آذری جهرمی آچار فرانسه در مورد همه مشکلات یک ایده ناکارآمد داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دولت آن زمان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و تبدیل به ارز آزاد آن روز - ۷۰ هزار تومانی - کرد .‌حالا که نزخ ارز بیش از ۲ برابر آن زمان است باید کالابرگ هم به همین نسبت یعنی دست کم ۲ برابر افزایش یابد . وگرنه دفعه آینده رای بی رای ‌
دانا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
18
13
پاسخ
بابا پول که دست بانک مرکزیه با یک دکمه زدن هر چقدر بخوای تولید میشه ؛ چرا انجام نمیدی دولت . اصلا کالابرگ رو بکنید نفری ۵ میلیون. کاری نداره الکی سخت گرفتید به مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
پول بدون پشتوانه یعنی ، پول هست ولی میری گندم بخری ،میبنی گندمی کاشته نشده که بخری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
منفی هایت را بشمار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
26
پاسخ
در کل پول دو وعده غذا هست ، کاهش و افژایشش دردی دوا نمیکنه ، اشکل کار از جای دیگه هست ، یعنی فاصله سبد معیشت با مقدار کالابرگ زمین تا آسمون هست و یا دره ای که هر چقدر منابع تزریق کنه پر نمیشه و بی فایده است ، چرا چون اقتصاد حالش وخیمه و ارزش پول ملی نسبت به پولهای دیگه ایی با ارزش ثابت ، فاصله ش ،هر روز و هر سال بیشتر و بیشتر شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نگفتی پول دو وعده غذا با چه کیفیتی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
غذای خانگی متوسط و یا غذای بیرونی ضعیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
8
پاسخ
چرائی اینکارمشخص است همه تصمیم گیران و برنامه ریزان و طراحان کالا برگی که به یکباره تمام جامعه را بدرستی شامل گردیدوتاجائی اعتبار 4ماه ابتدائی طرح پیش بینی وتامین گردید دریک جلسه بهمراه وعده های داده شده راحاضر کنید این که کاری ندارد مسئله بغرنجی نیست عوامل مشخص هستند بسم الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
20
پاسخ
لطفا مبلغ کالا برگ هر نفر را ۲ میلیون تومان واریز بفرمائید که لااقل یک کیلو گوشت بتواند در یک ماه خریداری کند نیاز ضروری سلامتی بدنش را تامین کند بتواند انرژی لازم برای اداره امور زندگی و بقا داشته باشد تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
گوشت خواری ؟ ما که شدیم نون خور ، سرمون بالاست لااقل نون خور مردم نیستیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چقدر متین نوشتی ، یک کیلو گوشت در ماه برای نیاز ضروری بدن ، داشتن انرژی برای امور زندگی و بقاء ، ما همچین مردمی داریم ، ایرانی با شخصیت و با آبرو ، خودم هیچی ندارم ولی شرمنده شما شدم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7C
tabnak.ir/005m7C