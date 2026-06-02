یمن: اجازه نمیدهیم حزبالله بهتنهایی بجنگد
با وجود آنکه اشغالگران اسرائیلی در تحقق اهداف خود از تجاوز چندماهه و مستمر به لبنان ناکام ماندهاند، تهدیدهای پیدرپی آنها برای گسترش دامنه تجاوز و حرکت بهسوی تشدید حملات بیشتر در جبهه شمالی، ممکن است به شعلهور شدن جبهه جنوبی و بازگشت حملات هوایی و دریایی یمن علیه این رژیم بینجامد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه الاخبار لبنان نوشت، جنبش انصارالله که از نظر نظامی برای دورهای بعدی رویارویی با دشمن آماده شده است، تحولات نبرد جاری میان حزبالله و اشغالگران در جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین را از نزدیک دنبال میکند و در انتظار درخواست حزبالله است؛ حزباللهی که همچنان، بهگفته ناظران، در میدان رویارویی قدرتمند باقی مانده و تلفات انسانی و مادی سنگینی به دشمن وارد میکند. بهگفته رسانههای عبری، ناظران تصریح میکنند که عملیات مقاومت لبنان، در صورت تشدید و گسترش، نشانهای از ناکامی ارتش اشغالگر در شکستن یا تضعیف آن است.
روزنامه الأخبار از منابعی نزدیک به جنبش انصارالله مطلع شده است که «هماهنگی سیاسی، نظامی و عملیاتی میان این جنبش، مقاومت اسلامی در لبنان و همه گروههای محور مقاومت هرگز متوقف نشده است». این منابع تأکید کردند که «هرگونه تشدید از سوی اسرائیل با پاسخی یکپارچه از محور مقاومت روبهرو خواهد شد و صنعا اجازه نخواهد داد لبنان مورد تعرض قرار گرفته و حزبالله بهتنهایی هدف قرار گیرد». همچنین منابع اشاره کردند که «موضع همبستگی که مردم یمن با برگزاری چندین راهپیمایی مردمی و مشارکت صدها هزار نفر ابراز کردند، در چارچوب حمایت از مقاومت و مردم لبنان است که در آماج حملهای وحشیانه از سوی اسرائیل و آمریکا قرار دارند».
منابع افزودند که «آمادگی مردمی گستردهای برای جنگ در کنار قهرمانان مقاومت لبنان در صحنه نبرد وجود دارد».
از سوی دیگر، یک منبع نظامی یمنی در گفتوگو با الأخبار تأکید کرد که «صنعا چشم از دشمن اسرائیلی برنمیدارد و تحولات درگیریهای نظامی را که دامنه آن از جنوب لبنان تا عمق سرزمینهای اشغالی فلسطین گسترش یافته، با دقت دنبال میکند». بنا بر گفته این منبع، «صنعا در کنار جنبشهای مقاومت و گروههای آن در منطقه، در حال بررسی ورود به نبردی تعیینکننده با دشمن در صورت گسترش دامنه رویاروییها با حزبالله بوده است». این منبع همچنین اظهار کرد که «روند عملیات نظامی جاری در جنوب لبنان، ثبات و پایداری مقاومت لبنان را نشان میدهد». وی آنچه بر سر اشغالگران در جبهه شمالی میآید را جنگ فرسایشی بیسابقهای توصیف کرد که تلفات سنگینی از نظر جانی و تجهیزات به آنان تحمیل کرده است.
او تأکید کرد که «حزبالله تجربه گستردهای در رامکردن دشمن، کشاندن آن به تله و سپس درهمکوبیدنش دارد، و روند عملیات مجاهدان حزبالله در طول ماههای گذشته برتری تاکتیکی آن بر دشمن را ثابت کرده است، با وجود فاصله بسیار زیادی که در تسلیحات و تجهیزات وجود دارد».
در همین چارچوب، ناظران در صنعا عنوان داشتند که «حزبالله معادلهای نظامی بیسابقه در تاریخ درگیری با دشمن تحمیل کرده است».
برای جدایی جبهه ها حتما با لبنان آتش بس میکند
اما در زمانهای مناسب تخریب را شروع خواهد کرد