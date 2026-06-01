شرط حزب الله برای پذیرش آتش بس با اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حسن فضلالله، عضو فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان گفت:حزبالله و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، مواضع یکسانی را در خصوص آتشبس اتخاذ کردهاند.
وی افزود: طرف آمریکایی در تماسهای اخیر خود پیشنهادی مطرح کرد که بر اساس آن حزبالله حملاتش را متوقف کند و در مقابل، «اسرائیل» نیز از هدف قرار دادن ضاحیه بیروت و بیروت خودداری کند؛ پیشنهادی که حزبالله آن را غیرقابل قبول دانست.
فضل الله ادامه داد: نبیه بری، به میانجیها اعلام کرده که همچنان بر مطالبه «آتشبس فراگیر» پافشاری میکند و تأکید کرده است موضعی که امروز اعلام شد، موضع مشترک حزبالله و ریاست پارلمان است و هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.
به گفته وی، هرگونه آتشبس کامل باید مقدمهای برای عقبنشینی دشمن از سرزمین ما باشد.
فضل الله اظهار داشت: با اصل «آزادی عمل رژیم صهیونیستی در حملات تجاوزکارانه به لبنان» قاطعانه مخالفت کردیم و چنین چیزی هرگز نمیتواند بخشی از هیچ توافقی باشد.