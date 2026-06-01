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واکش وزیر جنگ صهیونیستی به اعلام توقف حملات

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه تجاوزات این رژیم در لبنان ادامه دارد، ادعا کرد: «اسراییل در لبنان در وضعیت آتش بس قرار ندارد».
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۵
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6775 بازدید
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واکش وزیر جنگ صهیونیستی به اعلام توقف حملات

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد اگر حملات حزب ‌الله به اراضی اشغالی متوقف نشود، ارتش این رژیم ضاحیه بیروت را هدف قرار خواهد داد.

کاتس مدعی شد: اسرائیل در لبنان در وضعیت آتش‌بس قرار ندارد و عملیات ارتش این رژیم در لبنان همچنان ادامه دارد.

او افزود: عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، از جمله تخریب خانه‌ها، ادامه خواهد یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد تماس تلفنی خوبی با بنیامین نتانیاهو داشته و نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی به او اطمینان داده که هیچ نیرویی را به بیروت اعزام نخواهد کرد و نیروهایی که در مسیر بودند، بازگردانده شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اسرائیل به حزب ‌الله حمله نخواهد کرد و حزب‌ الله نیز به اسرائیل حمله نمی‌کند و از دستیابی به توافق آتش‌بس در لبنان خبر داد.

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اسرائیل یسرائیل کاتس وزیر جنگ لبنان حمله هوایی نقض آتش بس حزب الله لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
6
پاسخ
وحوش انسان نما.جانیان صهیونیست..سگ هارامریکادرمنطقه ..پروژه شهرک سازی آمریکا و اروپا وپروژه غارت نفت ومنابع کشورها در منطقه..اسراییل است این تصویر واقعی اسراییل است.علم وتکلونوژی درخدمت چنین وحشیان قرن حاضر وجنایتکاران است بعدما چراقوی نباشیم.ما یعنی ایران قدرت منطقه خارچشم دشمنان بشریت است.مابایدقوی بشیم.وجلوی اینها بایستیم.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
6
پاسخ
مادرتو به عزات میشونیم بشین نگاه کن
حیوان های انسان نمای کودک خوار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
5
پاسخ
پس نتانیاهو نیاز به دوتا موشک خرمشهر داره
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