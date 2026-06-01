واکش وزیر جنگ صهیونیستی به اعلام توقف حملات

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد اگر حملات حزب ‌الله به اراضی اشغالی متوقف نشود، ارتش این رژیم ضاحیه بیروت را هدف قرار خواهد داد.

کاتس مدعی شد: اسرائیل در لبنان در وضعیت آتش‌بس قرار ندارد و عملیات ارتش این رژیم در لبنان همچنان ادامه دارد.

او افزود: عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، از جمله تخریب خانه‌ها، ادامه خواهد یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد تماس تلفنی خوبی با بنیامین نتانیاهو داشته و نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی به او اطمینان داده که هیچ نیرویی را به بیروت اعزام نخواهد کرد و نیروهایی که در مسیر بودند، بازگردانده شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اسرائیل به حزب ‌الله حمله نخواهد کرد و حزب‌ الله نیز به اسرائیل حمله نمی‌کند و از دستیابی به توافق آتش‌بس در لبنان خبر داد.