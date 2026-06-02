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علت خارش پیشانی چیست؟ + راه درمان

عارضه خارش پیشانی می‌تواند ناشی از محرک‌های مختلف باشد. عفونت‌ها، استرس و سایر محرک‌های خارجی همگی می‌توانند از علل احتمالی خارش پیشانی باشند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۰
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علت خارش پیشانی چیست؟ + راه درمان

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ عارضه خارش پیشانی می‌تواند ناشی از محرک‌های مختلف باشد. عفونت‌ها، استرس و سایر محرک‌های خارجی همگی می‌توانند از علل احتمالی خارش پیشانی باشند.

 

اغلب افراد خودشان می‌توانند علت آن را دریابند با این حال اگر این عارضه برایتان نگرانی ایجاد کرد می‌توانید برای یافتن علت اصلی و شیوه درمان آن از یک پزشک متخصص پوست کمک بگیرید.

 

کلاه و پیشانی‌بند: کلاه کاسکت‌ها، کلاه‌های لبه‌دار، سربند‌ها و دستمال‌سرها، پوشش‌های رایجی برای سر هستند که می‌توانند منجر به خارش پیشانی شوند. گرمای به دام افتاده به دلیل پوشیدن سربند و واکنش طبیعی پوست سر به پارچه، یکی از دلایل خارش پیشانی است.

 

حساسیت‌ها: هر خارش پوستی در ناحیه پیشانی می‌تواند به دلیل حساسیت باشد. حتی اگر هیچ گونه حساسیت خاصی نداشته باشید، ممکن است به دلیل حساسیت فصلی باشد. صورت خود را مرتب تمیز کنید تا هر گونه عامل محرک باقی مانده روی پوست‌تان که باعث خارش می‌شود، زدوده شود. همچنین برای احتیاط بیشتر، تماس خود را با هر گونه محرک اضافی محدود کنید.

 

بهداشت نامناسب یا خشکی پوست: افرادی با پوست‌های خشک، احتمال بیشتری برای ابتلا به آکنه و خارش پیشانی دارند. برای اجتناب از این خارش‌ها، پوست خود را به طور منظم مرطوب کنید یا برای دریافت پماد‌های تجویزی مناسب از پزشک متخصص مشورت بگیرید.

 

محصولات مراقبت از مو: رنگ موها، شامپوها، اسپری‌های مو و موس‌ها از محصولات رایج مراقبت مو هستند که باعث خارش پوست پیشانی می‌شوند. بیشتر این محصولات حاوی مواد شیمیایی هستند که ممکن است باعث خشکی، خارش و تحریک پوست سر و پیشانی شوند. 

 

به گزارش شبکه تلویزیونی «ان‌دی‌تی‌وی»، همچنین در صورتی که خارش پیشانی با بثورات پوستی همراه باشد، ممکن است به دلیل آفتاب سوختگی، نیش حشرات، استرس یا بیماری‌های عفونی مانند آبله مرغان، سرخک یا عفونت قارچی باشد. در این موارد برای تشخیص صحیح و درمان مناسب به کمک متخصص پوست نیاز دارید.

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