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ولایتی: اسرائیل برای پایانش عجله دارد!

ولایتی گفت: بمباران ضاحیه ونقض آتش‌بس عجله‌ی رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۱۴
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1578 بازدید
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ولایتی: اسرائیل برای پایانش عجله دارد!

به گزارش تابناک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بمباران ضاحیه ونقض آتش‌بس عجله‌ی رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.

شما آغاز کردید، اما برخلاف انفعال تماشاچیان منطقه، ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم عزیز لبنان، از مسلمان تا مارونی ایستاده است.

تاریخ تکرار میشود و پاسخی از جنس «ذات‌السلاسل» در راه است تا زنجیرهای اسارت را بگسلد. «نقطه‌ی پایان این کتاب باماست».

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ولایتی اسرائیل لبنان حمله هوایی ضاحیه نقض آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
New Zealand
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
1
پاسخ
فقط از بين بردن پايگاههای هوايی و ترور سران رژيم کثيف صهيونيستی کليد حل اين مشکل است. آيا آنها در ترور مقامات ارشد ما قائل به رعايت قوانين بين الملل بودن يا قانون جنگل؟ قبل از فاجعه بعدی که نزديک است کار اين حرامزاده ها را تمام کنيد.
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