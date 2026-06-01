ولایتی: اسرائیل برای پایانش عجله دارد!
ولایتی گفت: بمباران ضاحیه ونقض آتشبس عجلهی رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۱۴| |
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به گزارش تابناک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بمباران ضاحیه ونقض آتشبس عجلهی رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
شما آغاز کردید، اما برخلاف انفعال تماشاچیان منطقه، ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم عزیز لبنان، از مسلمان تا مارونی ایستاده است.
تاریخ تکرار میشود و پاسخی از جنس «ذاتالسلاسل» در راه است تا زنجیرهای اسارت را بگسلد. «نقطهی پایان این کتاب باماست».
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