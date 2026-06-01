نرخ تورم اردیبهشت ماه چقدر است؟

بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مطابق گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۶۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۸.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷۷.۲ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد بدست آمده است.

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۱۰.۰ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱۳.۸ درصد و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به دوازدهم ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۲.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۶.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۲.۵ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازدهم ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۷.۳ درصد افزایش داشته است.