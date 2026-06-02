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بی‌خیال قیمت‌های نجومی؛

خودروی برقی در اوج بی برقی؟/ بدون زیرساخت نسخه نپیچید!

اگرچه خودرو‌های برقی در بسیاری از کشور‌های جهان به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده‌اند، اما شرایط ایران با کشور‌های پیشرو در این حوزه تفاوت‌های بنیادین دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۴
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۱۴
خودروی برقی در اوج بی برقی؟/ بدون زیرساخت نسخه نپیچید!
در شرایطی که مصرف روزانه بنزین در ایران به مرز تولید رسیده و هشدار‌ها درباره افزایش کسری سوخت در ماه‌های آینده جدی‌تر شده، بار دیگر نسخه «برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل» به عنوان راه‌حل نجات‌بخش مطرح می‌شود.
 
به گزارش سرویس انرژی تابناک، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی با ایلنا تأکید کرده که ایران به جای هزینه‌های سنگین تولید و واردات بنزین باید به سمت توسعه خودرو‌های برقی حرکت کند و زیرساخت‌های این حوزه را گسترش دهد. اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا ایران امروز ظرفیت پذیرش گسترده خودرو‌های برقی را دارد یا هنوز با الزامات اولیه این تحول فاصله زیادی دارد؟
 
واقعیت این است که اگرچه خودرو‌های برقی در بسیاری از کشور‌های جهان به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده‌اند، اما شرایط ایران با کشور‌های پیشرو در این حوزه تفاوت‌های بنیادین دارد؛ تفاوت‌هایی که باعث می‌شود برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل در ایران با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو باشد.
 
جهان برقی شد اما ما...؟
امروز کشور‌های پیشرو در استفاده از خودرو‌های برقی صرفاً با واردات خودرو به این نقطه نرسیده‌اند. آنها سال‌ها پیش از فراگیر شدن خودرو‌های برقی، شبکه گسترده‌ای از ایستگاه‌های شارژ، مشوق‌های مالی، استاندارد‌های ساختمانی و زیرساخت‌های برق پایدار را ایجاد کردند.
 
در نروژ بیش از ۸۰ درصد خودرو‌های جدید فروخته‌شده برقی هستند. در چین میلیون‌ها خودرو برقی در حال تردد است و هزاران ایستگاه شارژ سریع در سراسر کشور فعال هستند. همچنین در امریکا، آلمان، هلند و ... طی بیش از یک‌دهه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه شبکه شارژ و نوسازی شبکه برق انجام داده‌اند. در این کشور‌ها ابتدا زیرساخت ایجاد شد و سپس خودرو‌های برقی وارد بازار شدند؛ مسیری که به نظر می‌رسد در ایران برعکس طی شده است.
 
خودروی برقی در اوج برقی؟!
بزرگ‌ترین چالش توسعه خودرو‌های برقی در ایران نه خود خودرو، بلکه برق است. در حالی که بسیاری از شهر‌های کشور در تابستان با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و محدودیت‌های مصرف برق مواجه هستند، اضافه شدن صد‌ها هزار خودروی برقی می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه وارد کند. این تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که همزمان مسئولان از ناترازی چندین هزار مگاواتی برق سخن می‌گویند و در عین حال از توسعه خودرو‌های برقی به عنوان راهکار کاهش مصرف بنزین یاد می‌کنند. در واقع، خودروی برقی زمانی مزیت محسوب می‌شود که برق کافی و پایدار برای شارژ آن وجود داشته باشد؛ موضوعی که هنوز در بسیاری از شهر‌های ایران محل تردید است.
 
چالش پنهان خودرو‌های برقی!
یکی دیگر از موانع جدی توسعه خودرو‌های برقی در ایران، الگوی سکونت شهروندان است. در کشور‌های پیشرو، بخش قابل توجهی از مالکان خودرو‌های برقی امکان شارژ خودرو در پارکینگ اختصاصی منزل یا محل کار را دارند. اما در کلانشهر‌هایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج و ... میلیون‌ها نفر در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند که نه زیرساخت شارژ دارند و نه برای نصب تجهیزات شارژ طراحی شده‌اند.
 
بسیاری از ساختمان‌های قدیمی حتی توان تأمین برق مورد نیاز چند شارژر همزمان را ندارند. در نتیجه، مالکان خودرو‌های برقی ناچار خواهند بود به ایستگاه‌های عمومی شارژ مراجعه کنند؛ ایستگاه‌هایی که تعداد آنها هنوز بسیار محدود است.
 
کمبود ایستگاه‌های شارژ؛ حلقه مفقوده برقی‌سازی
یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت خودرو‌های برقی در کشور‌های توسعه‌یافته، دسترسی آسان به ایستگاه‌های شارژ است. در ایران، اما تعداد ایستگاه‌های شارژ عمومی هنوز با نیاز یک ناوگان گسترده برقی فاصله زیادی دارد. در بسیاری از شهر‌های بزرگ نیز پراکندگی این ایستگاه‌ها به گونه‌ای نیست که شهروندان بتوانند با اطمینان کامل از خودرو‌های برقی استفاده کنند.
 
این وضعیت موجب شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «اضطراب پیمایش» می‌شود؛ نگرانی از اینکه باتری خودرو در مسیر تخلیه شود، اما ایستگاه شارژ مناسبی در دسترس نباشد.
 
تابستان و زمستان؛ دشمن پنهان باتری‌ها
شرایط اقلیمی ایران نیز چالش دیگری برای خودرو‌های برقی محسوب می‌شود. در شهر‌های جنوبی مانند بوشهر، بندرعباس، اهواز و ... دمای هوا در برخی روز‌های سال به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند بر عملکرد و طول عمر باتری‌ها اثر بگذارد. در مقابل، شهر‌های سردسیر نیز با افت راندمان باتری در زمستان مواجه می‌شوند؛ مسئله‌ای که در بسیاری از کشور‌های دارای خودرو‌های برقی با زیرساخت‌های پیشرفته و فناوری‌های مکمل مدیریت شده است.
 
قیمت خودرو؛ مانع بزرگ‌تر از زیرساخت
حتی اگر مشکل برق و شارژ نیز حل شود، مسئله قیمت همچنان پابرجاست. خودرو‌های برقی وارداتی برای بخش بزرگی از خانوار‌های ایرانی کالایی گران‌قیمت محسوب می‌شوند. در حالی که در کشور‌های پیشرو، دولت‌ها با پرداخت یارانه، معافیت مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و مشوق‌های متعدد، هزینه خرید خودرو‌های برقی را کاهش داده‌اند، چنین سازوکار گسترده‌ای هنوز در ایران شکل نگرفته است.
 
آیا ایران مسیر را برعکس رفته؟
اظهارات آرش نجفی درباره ضرورت کاهش وابستگی به بنزین و حرکت به سمت خودرو‌های برقی، از منظر بلندمدت قابل دفاع است. ایران سالانه میلیارد‌ها دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند و مصرف بنزین نیز با سرعتی نگران‌کننده در حال افزایش است. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل صرفاً با واردات خودرو محقق نمی‌شود. کشور‌هایی مانند چین، نروژ و هلند ابتدا شبکه برق، زیرساخت شارژ، مشوق‌های اقتصادی، استاندارد‌های ساختمانی و حمل‌ونقل عمومی را توسعه دادند و سپس خودرو‌های برقی را به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل کردند.
 
در ایران، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پیش از حل چالش‌های زیرساختی، به سراغ واردات خودرو‌های برقی رفته؛ رویکردی که می‌تواند توسعه این فناوری را با کندی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه کند.
 
بنزین را حذف کنیم یا زیرساخت را بسازیم؟
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده، این است که بحران بنزین و ناترازی انرژی کشور واقعی و جدی است. اما همان‌طور که تولید خودرو‌های پرمصرف نمی‌تواند راه‌حل آینده باشد، واردات محدود خودرو‌های برقی بدون ایجاد زیرساخت نیز نسخه شفابخش نخواهد بود.
 
پرسش اصلی این نیست که آیا ایران باید به سمت خودرو‌های برقی حرکت کند یا نه؛ پرسش این است که آیا شبکه برق، شهرها، پارکینگ‌ها، ساختمان‌ها و اقتصاد ایران برای پذیرش انبوه خودرو‌های برقی آماده شده‌اند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش منفی باشد، خودرو‌های برقی بیش از آن‌که یک راه‌حل ملی برای بحران سوخت باشند، به پروژه‌ای محدود و لوکس برای بخشی از جامعه تبدیل خواهند شد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
تو تمام کشورها دارند ایستگاه شارژ برقی خورشیدی اتوماتیک درست می کنند.
یعنی حتی لازم نیست نگهبان داشته باشه، باطری های قول پیکر با نور خورشید شارژ میشن و می تونند به راحتی هزاران خودرو رو شارژ کنند.
البته شاید تو ایران نگهبان لازم باشه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
1
پاسخ
ولش کن بابا...خودتو ناراحت نکن
احمد
|
Canada
|
۰۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
عزیز شما اول تعریف کن‌توی کشوری با مشخصات جمعیتی اقلیمی و اقتصادی ایران باید چند خودروی شخصی و چند خودروی عمومی وجود داشته باشد بعد سراغ موارد دیگر برو به نظر من دو سوم خودروهای موجود هم زیادی هستند و با شرایط ما باید یک سوم وضع موجود خودرو می داشتیم و حمل و نقل عمومی را توسعه میدادیم
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
فروش خودروی غیراستاندارد متوقف شود..
واردات به طور موقت بدون رانت و سوبسید آزاد شود و از محل عوارض زیرساخت ایجاد گردد...
پاسخ ها
zahra
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فکرکردی مشکل ماشین اینه که واردات ممنوعه؟ خیر مشکل تحریمی که از سال 2016 ایران درگیرش شد از بنز و فولکس واگن و تویوتا بازار ایران رو به دلیل تحریم ترک کردن. الان هر ماشینی بخوایم وارد کنیم به طور غیر مستقیم و محدوده مخصوصا غربی ها. تا وقتی خود شرکت غربی حاضر نباشه به ما ماشین بفروشه کاری نمیشه کرد. اما دلال های بازار این سالها یه جور جو سازی کردن که اینگار کل دنیا میخواد به ما ماشین آخرین مدل ارزون بده اما خودمون نخواستیم! در ضمن واردات کل کل نیاز بازار از خارج نیاز به پولی معادل پونزده تا بیست میلیارد دلار داره که تو شرایط فعلی خودمونم بخوایم نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
اروپا برق را پایه قرار داده برای مصرف عمومی این برای خودرو برقی نبوده زیرساخت تولید برق بوده حالا بهینه شده برای خودرو برقی

مشکل ما مصرف انرژی نیست مصرف بنزین است
چند درصد برق با چی تولید میشود که قرار است جایگزین بنزین شود

تو آن چیزی که مزیت تو است را رها کردی رفتی روی مزیت کشورهای دیگر کار می کنی مانند خیلی کپی کاری ها که علت آن را نمی دانی
ما ترکیبی از موارد را نیاز داریم
موتور های مورد نیاز ما
گاز
گازوئیل
بنزین
برق
با توجه به هر منطقه و راحتی استفاده و هزینه فایده جایگاه خود را پیدا می کنند
احتمالا دیدی در بعضی مناطق کشاورزان با موتور دو چرخ یا تیلر به زمین های خود مراجعه می کنند زیرا این وسیله بهینه است


یک چیزی را در نظر داشته باش ممکن است باتری به نقطه ضعف تبدیل شود یعنی با گران شدن یا کمبود مواد اولیه باتری تمام خودرو های برقی تبدیل به آهن قراضه شوند که با هزینه گزاف باید تبدیل شوند به مصرف کننده انرژی های دیگر

همچنین در نظر داشته باش سرکوب قیمت باعث میشود توسعه هر جایی دچار رکود شود و سرمایه گذاری در آن غیر اقتصادی
وقتی برق تو سرکوب قیمت شود و امکان بازسازی خود را نداشته باشد یک روزی یقه تو را می گیرد
این شامل گاز و ... و همه چیز میشود

هر فردی به یک موتور محرکه نیاز دارد با توجه به هزینه فایده
برای یک نفر موتور گازوئیلی بهینه و مناسب است برای دیگری برقی برای دیگری گازی و ...
تو نمی توانی یک نسخه برای کل تعریف کنی هزینه فایده مشخص می کند چه موتوری در چه منطقه ای بر اساس هزینه فایده مناسب است در مرحله بعد شرایط اجباری است مانند آلودگی هوا که وارد فاز دیگری میشود
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
با نگاه صفر و یک یا فقط همه چی عالی یا هیچی نمیشه مشکلی رو حل کرد!
قرار نیست یک شبه یا یکساله همه خودروها برقی بشن، همینکه بخشی رو بشه پوشش داد و افزایش مصرف بنزین و گازوئیل سالانه افزایش پیدا نکنه خودش خیلی کار بزرگیه.
میلیونها خانواده در مناطق معتدل هستند و ساختمانهایی که حداقل تو ۱۵ سال اخیر ساخته شدن، همگی پارکینگ دارند و کنتور برق هم تو پارکینگ یا حیاط هست و با کمی کابل و چندتا سوراخ، میشه اینورتر دیواری رو راحت نصب کرد.
کمبود برق تو ساعات غیر پیک نیست و با تعرفه مناسب میشه نیمه شب تا صبح و روزهای تعطیل از شارژها استفاده کرد.
استفاده معمول مردم میانگین ۵۰ کیلومتر (غیر از تهران) نهایت ۱۰۰ کیلومتر داخل و اطراف شهرهای غیر پایتخت هست و لازم نیست هر شب باتری ها را شارژ کرد و معمولاً ۲ تا ۳ بار در هفته نیازه.
تو همه پمپ بنزینها برق سه فاز هست و میشه تو چند ساعت ایستگاه شارژ ایجاد کرد.
مشکل اصلی فقط و فقط تولید برق هست که با قوانین درست و مشوقهایی مثل پیش خرید برق بصورت ۶ یا ۱۲ ماهه و... از نیروگاههای خصوصی (خورشیدی، بادی و...) میشه تو یک یا دو سال کمبود را حل کرد.
برای خودروهای برقی با تعرفه مناسب برای خودروهای کوچک و سبک و پرفروش، میشه توسعه برقی ها را شتاب داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شاید درست نباشد تو پمپ بنزین از این کارها انجام داد
ارشیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
یه راه حل اجرای ویرایش پنجم مبحث ۱۹ هست که از آذرماه ۱۴۰۴ اجباری شده تو ساختمانها و یکی از بندهاش اجباری شدن نصب پنل خورشیدی در ساختمانهاست. بهرحال این همه ساختمون داریم از پشت بام ها میشه برای نصب پنل خورشیدی استفاده کرد.
برای ایستگاههای شارژ هم میشه پنل خورشیدی نصب کرد مخصوصا بین راهی ها که تو جاده ها هستن.
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
کاهش فقط در زمینه خودرو عقب افتاده باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
انرژی هسته ای و خورشیدی و دیگر انرژیهای تجدیدپذیر هستند اگر برای تولید برق و صادرات آن به پاکستان و عراق استفاده نشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
1
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فقط فیلم و فیلم و فیلم
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