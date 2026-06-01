نقشه مصر برای ممانعت از جنگ آمریکا علیه ایران!
«عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر گفت این کشور در حال انجام تماسهای فشرده برای کمک به دستیابی به توافقی جامع بین آمریکا و ایران برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه و جلوگیری از بازگشت جنگ است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اظهارات السیسی در تماس تلفنی روز یکشنبه با «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه مطرح شد که در آن درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو شد.
طبق گزارش الجزیره، ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی از نزدیکی قابل توجه مواضع مصر و فرانسه در مورد بسیاری از مسائل مشترک تمجید کرد و به حمایت فرانسه از تلاشها برای دستیابی به یک راه حل عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین و بحران لبنان اشاره کرد.
رئیسجمهور مصر تأکید کرد که موضع مصر در این زمینه مبتنی بر اصول حقوق بینالملل و احترام به حاکمیت کشورها و رفاه مردم آنهاست.
از سوی دیگر، طبق بیانیه ریاست جمهوری مصر، رئیسجمهور فرانسه از تلاشهای مصر برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرد.