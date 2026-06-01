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قیمت سکه در بازار امروز 11 خردادماه

سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۰
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6004 بازدید
قیمت سکه در بازار امروز 11 خردادماه

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد صعود  قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز ۵۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.

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