دو تیم لیگ برتر در انتظار استعلام سرنوشتساز
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ باشگاه گلگهر سیرجان پس از شکست مقابل چادرملو اردکان در هفته بیستودوم لیگ برتر، مدعی شد حضور مائورو آندرس کابایرو آگویلرا بازیکن پاراگوئهای چادرملو، مغایر با دستورالعمل استفاده از بازیکنان خارجی است و بر این اساس، نتیجه بازی باید ۳ بر صفر به سود تیم سیرجانی شود.
با شکایت باشگاه گلگهر سیرجان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تاکنون دو جلسه وبیناری و یک جلسه حضوری با حضور مدیران و وکلای دو باشگاه برگزار شده است، اما تاکنون رأی نهایی صادر نشده است.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از جلسه هفته گذشته، به هر دو باشگاه گلگهر و چادرملو اردکان فرصت داد تا لایحههای جدید خود درباره این پرونده را به کمیته انضباطی ارسال کنند.
در جدیدترین اتفاق رخ داده، هر دو باشگاه گلگهر و چادرملو طی یکی دو روز گذشته لایحههای جدید خود را به کمیته انضباطی ارسال کردهاند و براساس درخواست این دو باشگاه، قرار است استعلامهای جدیدی از فیفا و فدراسیون فوتبال گرجستان (کشور فعالیت بازیکن پاراگوئهای چادرملو در سه سال گذشته) گرفته شود تا تکلیف این پرونده مشخص شود.
شنیده میشود پاسخ فیفا و فدراسیون گرجستان به استعلامهای کمیته انضباطی، سرنوشت نهایی پرونده شکایت گلگهر از چادرملو را مشخص خواهد کرد و بلافاصله پس از دریافت پاسخ استعلامها، رأی نهایی نیز صادر خواهد شد.
گلگهر با ۳۶ امتیاز در رده چهارم و چادرملو با ۳۵ امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار دارند. با توجه به عدم دریافت مجوز حرفهای توسط سپاهان (تیم سوم جدول)، سرنوشت این پرونده میتواند تأثیر مستقیمی بر سهمیه نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی داشته باشد.