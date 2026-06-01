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افشاگری معاریو از تلفات سنگین اسرائیل در لبنان

رسانه‌های عبری با زیر سوال بردن استراتژی رژیم اشغالگر در لبنان، اعلام کردند که نظامیان این رژیم تلفات سنگینی را در لبنان می‌پردازند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۶۰
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1136 بازدید
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افشاگری معاریو از تلفات سنگین اسرائیل در لبنان

روزنامه معاریو اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی قلعه شقيف را اشغال کرده‌اند، اما در ادامه راهبرد خود در لبنان ابهام دارند و مشخص نیست که مقصد بعدی آن‌ها کجاست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این رسانه عبری همچنین اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به سمت یک جنگ فرسایشی در لبنان کشیده شده است.

معاریو در ادامه نوشت که ارتش اسرائیل متحمل تلفات سنگینی با کشته‌ها و زخمی‌ها در جنگ جاری در لبنان شده است.

در همین حال، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب‌الله موفق شده است معادلات میدانی را دوباره برقرار کند و اسرائیل بازدارندگی آشکاری در جبهه شمالی علیه حزب‌الله ندارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
3
پاسخ
و خداوند با صابران است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
3
پاسخ
500 هزار اسرائیلی به درک واصل بشن دنیا امن میشه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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