افشاگری معاریو از تلفات سنگین اسرائیل در لبنان

روزنامه معاریو اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی قلعه شقيف را اشغال کرده‌اند، اما در ادامه راهبرد خود در لبنان ابهام دارند و مشخص نیست که مقصد بعدی آن‌ها کجاست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این رسانه عبری همچنین اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به سمت یک جنگ فرسایشی در لبنان کشیده شده است.

معاریو در ادامه نوشت که ارتش اسرائیل متحمل تلفات سنگینی با کشته‌ها و زخمی‌ها در جنگ جاری در لبنان شده است.

در همین حال، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب‌الله موفق شده است معادلات میدانی را دوباره برقرار کند و اسرائیل بازدارندگی آشکاری در جبهه شمالی علیه حزب‌الله ندارد.