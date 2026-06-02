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افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟

با نزدیک شدن به پایان فصل اول سال و موعد احتمالی بازنگری نرخ سوم بنزین، بحث افزایش قیمت دوباره داغ شده بود؛ اما معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» فعلاً در دستور کار نیست و به جای گرانی، قرار است «مدل پاداش‌محور» برای کاهش مصرف اجرا شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۳
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6706 بازدید
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۵۷

افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟

پرونده افزایش قیمت بنزین در سال جاری به نقطه‌ای حساس رسیده؛ نقطه‌ای که هر خبر و نشانه‌ای از آن می‌تواند بر انتظارات عمومی و محاسبات بازار اثر بگذارد. با این حال، آن‌طور که معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده، دست‌کم در وضعیت فعلی، قرار نیست کشور شاهد افزایش نرخ بنزین باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از اواخر پاییز سال گذشته جدی‌تر شد؛ زمانی که مصوبه دولت از سه‌نرخی شدن بنزین خبر داد و نرخ سوم با عدد ۵ هزار تومان رونمایی شد. همان زمان بسیاری از تحلیلگران این تغییر را نه یک تصمیم مقطعی، بلکه زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین در سال جدید ۱۴۰۵ می‌دانستند. این گمانه‌زنی هم چندان دور از واقعیت نبود؛ زیرا دولت در همان مصوبه، اختیار مشخصی به وزارت نفت داده بود که در پایان هر فصل بتواند نرخ سوم، (همین نرخ ۵ هزار تومانی) را تغییر دهد. طبیعی است که وقتی صحبت از «تغییر نرخ» در شرایط تورمی می‌شود، ذهن جامعه بیشتر به سمت افزایش می‌رود تا کاهش.

 

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در هفته‌های اخیر نیز ادبیاتی تازه در میان برخی دولتمردان و از جمله رئیس‌جمهور پررنگ شد: ضرورت ساماندهی روند افزایشی مصرف بنزین. در توضیح این ضرورت، بارها به یک واقعیت هزینه‌ساز اشاره شد؛ اینکه دولت برای جبران کسری بنزین ناچار به واردات است و این یعنی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای تأمین سوخت. همین تاکیدهای پی‌درپی، از نگاه بخشی از فعالان اقتصادی، رنگ و بوی «مقدمه‌چینی» داشت؛ مقدمه‌ای برای اقناع افکار عمومی و توجیه تصمیمی احتمالی درباره افزایش قیمت بنزین. اما در میانه همین فضای گمانه‌زنی، معاون رئیس‌جمهور روایتی متفاوت ارائه کرد؛ روایتی که به‌صراحت، مسیر افزایش قیمت را فعلاً از دستور کار کنار می‌گذارد.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اکنون در دستور کار نیست، اعلام کرد: "مدل پاداش‌محور و انتفاع عمومی جایگزین افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ طرحی ملی که در آن مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد تا کشور از دوراهی سختِ واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو یا بحران قطعی برق و گاز عبور کند.

این اظهارنظر از مقام مهم دولتی، دست‌کم دو پیام روشن دارد: نخست آنکه دولت مسئله مصرف و ناترازی سوخت را جدی می‌بیند و به دنبال راه‌حل است؛ و دوم اینکه در شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی، افزایش قیمت به عنوان ابزار مستقیم مدیریت مصرف، فعلاً انتخاب دولت نیست. در مقابل، قرار است «مدل پاداش‌محور» جایگزین شود؛ مدلی که هنوز جزئیات اجرایی و سازوکار دقیق آن برای افکار عمومی تشریح نشده و همین، ابهام‌هایی را همراه خود دارد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، بخشی از ابعاد مسئله را با عدد و رقم توضیح داده و گفته است: «روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزبری روی دست کشور می‌گذارد؛ در حالی که اگر هر خانواده ایرانی فقط یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، می‌توان بخش عمده‌ای از این ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری را بدون هیچ هزینه‌ای برطرف کرد.» بر اساس همین بیان، محور سیاست جدید، تغییر رفتار مصرفی از مسیر «انگیزه مالی» است؛ نه افزایش نرخ رسمی.

با این حساب، به نظر می‌رسد دولت فعلاً از افزایش قیمت بنزین عبور کرده و طبق صحبت‌های سقاب اصفهانی، نباید از ابتدای تیرماه، همزمان با پایان نخستین فصل سال، شاهد افزایش نرخ سوم بنزین باشیم. با این حال، پرسش‌های مهمی همچنان باقی است: مدل پاداش‌محور دقیقاً چگونه اجرا می‌شود؟ مبنای سنجش «کاهش مصرف» چیست و چه نهادی آن را راستی‌آزمایی می‌کند؟ پاداش‌ها از چه محل تامین می‌شود و آیا پرداخت‌ها به شکل منظم و قابل پیش‌بینی خواهد بود؟

از سوی دیگر، یک نگرانی جدی نیز مطرح است: اگر بنا بر گفته معاون رئیس‌جمهور، افزایش قیمت در کار نیست اما دولت می‌خواهد مصرف را کنترل کند، آیا باید منتظر تغییر در سازوکار سهمیه‌بندی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بود؟ به بیان دیگر، ممکن است بدون تغییر رسمی قیمت‌ها، صرفاً سهمیه‌ها کاهش یابد؛ اقدامی که در عمل، مصرف‌کننده را به سمت بنزین نرخ سوم سوق می‌دهد و نوعی افزایش هزینه برای مالکان خودرو ایجاد می‌کند. پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند توضیحات جامع و شفاف از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های مرتبط در وزارت نفت است؛ چرا که در موضوعی مثل بنزین، طرح موضوعات بدون بیان جزئیات دقیق و شفاف از زبان مقام مسئول دولتی، به نگرانی های تورمی در جامعه بیش از پیش دامن می زند.

 

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برچسب ها
قیمت بنزین سهمیه‌بندی بنزین بنزین ۵ هزار تومانی وزارت نفت سقاب اصفهانی تورم گرانی بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
21
13
پاسخ
این طرح عقیم هستش.
اون شخصی که ماشین نداره کجای این داستانه؟ خب باید یارانه اتوبوس-مترو بدید.. یا نرخ آنها رو زیاد نکنید!

دوم، اگر حاکمیت در طرح ارزاق که در جنوب شرق کشور اجرا میشه، ماهیت تغییر بده؛ جلوی قاچاق- یا خروج سازمان یافته رو میگیره.. اصلا نیازی به این بگیر ببندها نیستش.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اجازه بدین پاداش آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی که در قالب یارانه دو ماه دادین و قطع کردین را خرج کنیم بعدا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هیچ پاداشی در کار نیست!!!!!!! شما جیب ملت رو مثل همیشه نزن !!!!!!! پاداش دادن پیشکش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
موقع افزایش قیمت ها زرنگ هستند ولی موقع افزایش یارانه و سبد معیشتی به صدا از دیوار درمی‌آید از مسولان هیچ در ضمن مبلغ مابه‌التفاوت بنزین از طریق فروش خودرو چند برابر محاسبه می‌شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این حرفا چیه
بنزین باید لیتری 300 هزار تومان باشه
که هر نوجوانی
تک چرخ نزند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس 13.05 حقوق هم باید حداقل 1500 دلار بشه!!!!!!!! این حرفا چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
19
پاسخ
پاداش محور باید بر اساس صادرات بنزین و انرژی باشد یعنی وقتی طرف مصرف نمی کند معادل ریالی صادراتی آن را دریافت کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اشاره به علت ارزی دلاری شدن قیمت تحویلی به هر مصرف
کننده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
پاداش: هر دو یا سه ماه تعویض روغنش مجانی باشه :
احتشام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
42
پاسخ
پاداش محوریعنی هرکسی ذخیره کرده بسوزونن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
پاداش برای خودشان است نه مردم.پاداش یعنی گول زدن و دزدی از کارت سوخت مردم. مانند سوزاندن ذخیره بنزین به جرم اینکه کم مصرف بوده اند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
:))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
,گل گفتی
در طول سال ۱۴۰۴ تا جایی که می شد صرفه جویی کردم تا بتونم برای تابستون ۱۴۰۵ ذخیره‌ی بنزین مناسبی داشته باشم، اول سال ۱۴۰۵ خبر رسید که ذخیره‌ی بنزین از ۶ ماه (۳۶۰ لیتر) به ۳ ماه (۱۸۰ لیتر) کاهش پیدا کرده است. یعنی بی خبر پس انداز من نصف شد. این هم از پاداش صرفه جویی بنده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
,گل گفتی
در طول سال ۱۴۰۴ تا جایی که می شد صرفه جویی کردم تا بتونم برای تابستون ۱۴۰۵ ذخیره‌ی بنزین مناسبی داشته باشم، اول سال ۱۴۰۵ خبر رسید که ذخیره‌ی بنزین از ۶ ماه (۳۶۰ لیتر) به ۳ ماه (۱۸۰ لیتر) کاهش پیدا کرده است. یعنی بی خبر پس انداز من نصف شد. این هم از پاداش صرفه جویی بنده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
در زمانی رئیسی 560 لیتر ذخیره شد 360 و پزشکیان 360 رو کرد 180 نفر بعدی بیاد ملت رو بدهکار دولت میکنه و هر نفر باید ماهی 100 لیتر به دولت بنزین بدهد!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هر کس سهمیه اش را مصرف نکرد به نرخ وارداتی و ارزی پولش و بهش بدهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۱۱:۵۸ در پاسخ ناشناس
مدت زمان ذخیره‌ی بنزین ۶ ماه بود که به علت کرونا و محدودیت مسافرت مردم چه داخل شهری و چه بین شهری، حسن روحانی آن را به ۹ ماه افزایش داد و پس از کرونا رئیسی با اعلام قبلی جهت استفاده‌ی مردم از سهمیه‌شان آن را به همان ۶ ماه قبلی باز گرداند. ولی پزشکیان بدون اعلام قبلی آن را به ۳ ماه کاهش داد که هر کسی مدیریت کرده بود تا مثلاً در تابستان به مسافرت برود، نقره داغ شد. در ضمن سهمیه‌ی ۹ ماه هم ۵۴۰ لیتر می شود نه ۵۶۰ لیتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
26
پاسخ
چوبش تو سر ملت هست
درعوض دولت تا تونسنه قیمت مواد غذایی رو برده بالا یه جوری که ملت از خردو خوراک موندن
بنزین برای نور چشمی هاست افزایش پیدا نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بردن بالا در تورم معنی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
17
پاسخ
مطمعنی ؟حاظری تعهد محضری بدی که گرون نمیکنید؟یاهم سهمیه را دارید نصف میکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
19
پاسخ
واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو بازی با روان مردم حقوق و دستمزد ها را جهانی کنید قیمت سوخت را مطابق با قیمت جهانی افزایش دهید
پاسخ ها
احمد
| Canada |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
قیمت دستمزد به قول شما برای مردم کشوری که درامد سرانه ۳۰۰۰دلاری دارند همین است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
28
پاسخ
خانواده ای را تصور کنید دارای دو خودرو. یکی به اسم زن و دیگری به اسم شوهر. کارهای عمده و رفت و آمد هم فقط توسط یکی از خودروها انجام می شود. پس یکی دیگر شامل تشویقی میشود بخاطر کم مصرفی! در واقع هر چقدر داراتر باشی، بیشتر تشویق می شوی! غرض اینکه این طرح های آبکی را کنار بگذارید. مصرف ماشین های مونتاژ داخل بالاست. ماشین ها فرسوده هستند. مصرف شان بالاست.... زودتر کشور را از این وضعیت جنگی خارج کنید....مثل کشورهای دیگر یک سیاست عادی داشته باشید تا مردم را به زحمت نیندازید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حرف حق..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
در هر صورت وقتی خودرو استفاده نشود باعث کاهش مصرف می شود
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
15
پاسخ
اگر میتونستید دوباره جمعه بیدار میشدید و میدید قیمتها بالا رفته!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
16
12
پاسخ
بنرین رو گرون کنید خیابونا خیلی شلوغه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حداقل لیتری 45 هزار تومن بشه لطفا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بنزین از آب ارزون تره خیلی ارزون تر چرا ؟
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
5
پاسخ
دولت عزیز بنزین مصرفی مازاد بر سهمیه را بکن لیتری 70 هزار تومان و یا نرخ خلیج فارس بعد خواهید دید مردم چطور مصرف را کنترل خواهند کرد البته مشکلاتی خواهد داشت که باید همه را پیش بینی کنید ولی راه چاره نه نصحیت است و نه خواهش
کسی به این حرف ها گوش نمیدهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شما فکر می کنی مردم الکی مصرف می کنند؟
خیر اون میوه ای که میخوری با نیسان ابی با مصرف 20 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر به دست شما میرسه که اگه بنزین گران بشه چند برابر میشه !
اسنپ تپسی و کرایه بار دهها برابر میشه که دودش تو چشم حضرتعالی بیشتر میره
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