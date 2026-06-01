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بازگشت قیمت‌گذاری دلاری و شوک تازه به مواد اولیه

تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت از هر عامل تورم‌زا فاصله بگیرد، ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات پالایشی نشان می‌دهد که موتور گرانی بار دیگر از مسیر مواد اولیه روشن شده و ممکن است به زودی بازار بسیاری از کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۳
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۴۵

تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

در شرایطی که گرانی کالاها به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم تبدیل شده، انتظار طبیعی از دولت و نهادهای اقتصادی این است که از هر تصمیمی که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند، پرهیز کنند. با این حال، تصمیم تازه درباره قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام مرتبط با پتروشیمی، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده قیمت‌ها در بازار ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از فعالان و کارشناسان، می‌تواند آثار مستقیمی بر هزینه تولید و در نهایت بر سفره خانوارها بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پالایشی، سازوکار جدید قیمت پایه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ویژه را برای نیمه نخست خردادماه، از دهم این ماه، ابلاغ کرد. نکته قابل توجه این است که نرخ‌های اعلامی، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر هزینه‌ها تعیین شده‌اند و هزینه‌هایی مانند خدمات جانبی فروش و انبارداری نیز به‌صورت جداگانه دریافت خواهد شد. همین موضوع نشان می‌دهد که قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان صنعتی و تولیدکنندگان، از ارقام پایه نیز فراتر می‌رود.

تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

بررسی این نرخ‌ها حاکی از آن است که قیمت فرآورده‌ها در مقایسه با اوایل اسفندماه سال گذشته، به طور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه می‌تواند آغازگر یک زنجیره جدید از افزایش هزینه‌ها در صنایع مختلف باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و بخش‌های پایین‌دستی، مواد اولیه خود را از همین فرآورده‌های پالایشی تأمین می‌کنند. بنابراین هر افزایش در قیمت این نهاده‌ها، دیر یا زود در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی منعکس خواهد شد.

تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در نخستین روزهای سال جاری، شورای عالی امنیت ملی با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط اضطرار، سازوکاری را برای جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی طراحی کرده بود. بر اساس ابلاغیه معاونت اقتصادی این شورا، مقرر شده بود تا زمانی که شرایط اضطراری ادامه دارد، قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی تولیدشده در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی برای مصرف داخلی، بر مبنای آخرین نرخ‌های محاسبه‌شده پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شود. معنای روشن این تصمیم آن بود که بازار داخلی موقتاً از نوسانات روزانه و بعضاً شدید بازار جهانی فاصله بگیرد و از جهش‌های ناگهانی قیمت در امان بماند.

تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

این سیاست تثبیتی، در عمل نوعی قطع ارتباط میان قیمت‌گذاری داخلی و نوسانات جهانی به شمار می‌رفت؛ اقدامی که می‌توانست به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بهتر، مدیریت دقیق‌تر منابع و حفظ ثبات نسبی در بازار را بدهد. هرچند در این مدت نرخ ارز به طور کامل ثابت نبود و در برخی بخش‌ها تغییراتی را تجربه کرد، اما نرخ جهانی مبنای محاسبه، همان نرخ پیش از ۹ اسفند باقی مانده بود. به همین دلیل، بسیاری انتظار داشتند این رویکرد حمایتی دست‌کم تا عبور از شرایط حساس فعلی ادامه پیدا کند.

با این حال، نامه اخیر شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که مبنای قیمت‌گذاری بار دیگر به سمت فرمول‌های مبتنی بر بازار جهانی و نرخ ارز حرکت کرده است. در این ابلاغیه تصریح شده که نرخ پایه فرآورده‌ها دو بار در ماه، در ابتدای ماه و نیمه دوم آن، اعلام خواهد شد و نرخ جهانی فرآورده‌ها نیز بر اساس میانگین ۱۵ روزه پیش از روز اول و شانزدهم هر ماه، از نشریه بین‌المللی Platts استخراج می‌شود. این تغییر به معنای بازگشت دوباره اثرپذیری قیمت‌های داخلی از تحولات جهانی و همچنین نوسانات ارزی است؛ مسأله‌ای که می‌تواند ثبات نسبی ماه‌های گذشته را بر هم بزند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی کوتاه با تابناک، در واکنش به این تصمیم به‌شدت انتقاد کرد و آن را ضربه‌ای تازه به تولید و معیشت مردم دانست. او معتقد است که با اجرای این مصوبه، مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی دوباره با نرخ‌های دلاری جهانی در بورس انرژی و بورس کالا عرضه خواهند شد؛ وضعیتی که به گفته او، به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید داخل است. از نگاه صمصامی، پیامد طبیعی چنین افزایشی، رشد دوباره قیمت کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، انواع بسته‌بندی محصولات خوراکی و بسیاری از محصولات مصرفی دیگر خواهد بود. او هشدار داده است که این تصمیم در میانه فشارهای تورمی موجود، بذر موج تازه‌ای از گرانی را برای ماه‌های آینده در اقتصاد کشور می‌کارد.

در مجموع، آنچه امروز بیش از همه نگرانی ایجاد می‌کند، تأثیر زنجیره‌ای این تصمیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. وقتی مواد اولیه گران می‌شود، تولیدکننده ناچار است قیمت محصول نهایی را افزایش دهد و در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد. در شرایطی که جامعه زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، هر تصمیمی که به افزایش هزینه تولید بینجامد، می‌تواند مستقیماً به تشدید فشار بر زندگی روزمره مردم منجر شود.

از همین رو، بسیاری معتقدند اگر قرار است از تولید و معیشت مردم حمایت شود، قیمت‌گذاری نهاده‌های کلیدی باید با ملاحظه شرایط داخلی و توان واقعی اقتصاد انجام گیرد، نه صرفاً بر پایه فرمول‌های جهانی. در غیر این صورت، باید انتظار داشت موج تازه‌ای از گرانی در صنایع وابسته به محصولات پالایشی و پتروشیمی، به‌زودی خود را در بازار نشان دهد.

 

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برچسب ها
قیمت کالا پتروشیمی پالایشی شیمیایی حسین صمصامی تورم گرانی کالاها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
59
17
پاسخ
علت اصلی گرانی ورود پول به دلالی هست.
باید قیمت پالایشی ها مقداری باشه که سهام دار سود کنه و پول ها به جای دلار و طلا بیاد توی بورس.
پاسخ ها
ASad
| United Arab Emirates |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خارجی که کشور را اداره نمی کنه همش زیر سر دولت است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
این بورس هم مانند چند سال پیش خواهد ریخت
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مدیران خودرو قیمت خودروهای خود رابه یکیاره سه برابرکرده راستی راستی هرکی به هرکیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
نظریه جالبی ارائه فرمودید :
بورسی که هیچ نقشی برای بیش از ۸۰-۹۰ درصد مردم ندارد برود بالا ومهم نباشد که با این تصمیم. و پرچم دار شده دولت برای گرانی که عوارض اصلی آن به بیش از ۹۰ درصد ملت ایران می‌رسد گران شود
دست شما بورس بازان درد نکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
186
5
پاسخ
چاره ای نیست برای ایستادگی در مقابل استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونی باید این گرانی ها و تورم را بجان بخریم. بخداوندی خدا ما قطعا پیروز میدانیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
نشون میده نفست از جای گرم در میاد
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
تا کی ایستادگی؟

چرا از مسئولین کسی نیست که مثل مردم ایستادگی بکنه و به نون شب محتاج باشه؟

خسته نشدید از این همه شعار؟

بابا ما میخوایم زندگی کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ما که عمرمان به ایستادگی و دشمن. تحریم و برهه حساس کنونی و.... گذشت و تلف شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ممکن است بفرمائید جنبعالی در چه دانشگاه و یا مرکز علمی و تحقیقاتی تحصیل فرمودید که به ما هم راهنمائی بفرمائید که از پیشنهاد شما استفاده کنیم
وظیفه دولت است که باعث افزایش قیمت نشود بویژه که تمامی شرکت‌های پتروشیمی دولتی هستند و هر گونه افزایش قیمت موجب سرعت بخشید برای افزایش قیمتها بطور سرسام اور خواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مرد حسابی ۵۰ساله تورم داریم مگه فقط امروزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
97
پاسخ
دلار بر تن ؟؟؟؟!!!!!
رییس جمهور محترم . مگر تو حقوق معلمان کشور و همان کارگرانی که در آن کارخانه ها کار می کنند به دلار پرداخت می کنی که صحبت از دلار و قیمت ریالی معادل آن می کنی ؟؟؟
جرا ۴۰ درصد افزایش ؟؟؟؟ مگر خودتان نمی گویید که صاحبخانه بیش از،۲۵ درصد به اجاره اضافه نکند . خودتان چرا آن سقف ۲۵ درصد را در افزایش،قیمت ها رعایت نمی،کنید ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
بدبخت تر از دولت ندیدم !

آب رو یکی دیگه میریزه، دولت باید جمع بکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خیلی وقته که به دلار با ما حساب می کنند. از مواد نفتی و پتروشیمی فقط بنزین و گازوئیل و روغن مونده وگرنه قیمت مرغ و گوشت و لوازم خانگی و خودرو و ... حتی بالاتر از قیمت جهانی اونها با دلار آزاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
31
پاسخ
آیا دولت به کارکنان خود و بازنشستگان، حقوق براساس معیارهای جهانی و با دلار یا معادل ریالی آن پرداخت می کند که نرخ روغن خودرو را بر اساس دلار برتن یا معادل ریالی آن تعیین می کند؟ چرا اینقدر مسئولین دولت حتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات دولتی، خط خود را از مردم جدا کرده اند(و احیانا صرفا برای منافع و بقای پسی)؟ آیا دولت دیگری باید به فکر تامین معاش و رفاه مردم باشد؟ اگر این چنین است اعلام کنید. چرا عملا موجب تحریک مردم می شوید؟
حتی قبل ز این مصوبه، قیمت یک روغن 4 لیتری داخلی بطور میانگین 2 میلیون تومان و هزینه یک تعویض روغن بطور میانگین حدود 3 تا 4 میلیون تومان بود. چرا مردم را جان فدا می خواهید اما برای همان مردم جان فدا هیچ اقدامی نه تنها برای رفاه نمی کنید بلکه روز بروز حلقه تورم را بر گردن آنها تنگ تر می کنید؟؟؟؟؟
تابناک سانسور نکن بلکه ببینند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
14
21
پاسخ
ضعبف ترین رئیس جمهور اومد هم کشور گرانی و رها شد هم جبهه‌ های مقاومت و زحمات سردار شهید سلیمانی از دست داره میره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ظریف که اول از این دولت حمایت می کرد کجاست جواب دهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
19
پاسخ
این گرانی همان گرانی که مسعود مژده اش را داده بود یا یکی دیگه است؟
گرانی یعنی تا کجا؟
بنده خدا اصل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
14
پاسخ
درست است زمان جنگ است و باید کمبودها را تحمل کنیم. لکن بی انصافی هم حدی دارد گرانی و تورم سفره مردم را کوچک کرده است وبسیاری از اقلام غذایی از زندگی مردم حذف شده است. فکر میکنم دولت . مجاس و قوه قضایی قادر به حل این مسکلات نیستند. فقط خود مردم هستنند که انصاف را رعایت کنند. گران فروشی هم ظلم است و هم در این شرایط حرام.
پاسخ ها
تاج
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خب اگه بلد نیستن بکشه کنار تا یکی دیگه بیاددددد
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
26
پاسخ
ابنها تو پازل دشمن دارن خدمت میکنن ترامپ کثافت همش سعی میکنه قیمت ها رو بیار پایین اینجا دولت مردم بیچاره کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
14
پاسخ
محصول کج روی های مدیران ارشد امروز در انتخاب واعتمادهای پلکانی اشتباه گذشته است.مدیرانی کم ظرفیت،بی سواد که حاصل رانت بودن تا کارآمدی و شایستگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
31
پاسخ
دولت دنبال منابع برای افزایش کالا برگ بود و با این کار هم منابع آن جور شد هم حسابی جیب خودش را پر کرد
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