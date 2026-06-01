خبر ناامیدکننده درباره وام ازدواج و فرزندآوری!
بانک مرکزی با رد برخی ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییر مبلغ وام ازدواج، اعلام کرد: سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری همانند سال ۱۴۰۴ تعیین شده و هیچ افزایشی در این بخش اعمال نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ سقف کلی وامهای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و ... در قانون بودجه سال جاری به میزان حداقل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری معادل سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
بنابراین مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد تومان معادل مجموع مبلغی است که شبکه بانکی متعهد به پرداخت آن در قالب قرضالحسنه برای تمامی متقاضیان وام ازدواج، فرزنداوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و ... است.
از این میان، بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متقاضیان وام ازدواج و بودجه ۸۵ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات فرزندآوری درنظر گرفته شده است.
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