گزارش روبیو از دیدار با وزیر خارجه پاکستان

به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در ایکس از دیدار خود با اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، خبر داد. روبیو نوشت: «از او برای نقشی که پاکستان همچنان در پیشبرد صلح در خاورمیانه ایفا می‌کند، تشکر کردم.»

وریر خارجه آمریکا همچنین گفت که هردو کشور بر اهمیت همکاری برای تقویت بیشتر یک «مشارکت معنادار برای امنیت بهتر و رفاه بیشتر برای هر دو کشورمان» توافق کردند.

همچنین تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مارکو روبیو در دیدار با اسحاق دار، از «نقش سازنده‌» پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای صلح در خاورمیانه و تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ اسلام‌آباد برای توافق میان واشنگتن و تهران سپاسگزاری و قدردانی کرد.

به گفته پیگت، وزیر خارجه پاکستان در این دیدار بر اهمیت مناسبات میان آمریکا و پاکستان تاکید کرد و تقویت همکاری‌ها برای «افزایش امنیت و رفاه مردم دو کشور» را خواستار شد.