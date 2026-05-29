صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش روبیو از دیدار با وزیر خارجه پاکستان

وزیران خارجه آمریکا و پاکستان روز جمعه ۸ خرداد در واشنگتن از همکاری‌های میان دو کشور ابراز خشنودی و بر توسعه روابط‌شان تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۵۴
| |
1313 بازدید

گزارش روبیو از دیدار با وزیر خارجه پاکستان

به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در ایکس از دیدار خود با اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، خبر داد. روبیو نوشت: «از او برای نقشی که پاکستان همچنان در پیشبرد صلح در خاورمیانه ایفا می‌کند، تشکر کردم.»

وریر خارجه آمریکا همچنین گفت که هردو کشور بر اهمیت همکاری برای تقویت بیشتر یک «مشارکت معنادار برای امنیت بهتر و رفاه بیشتر برای هر دو کشورمان» توافق کردند.

همچنین تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مارکو روبیو در دیدار با اسحاق دار، از «نقش سازنده‌» پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای صلح در خاورمیانه و تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ اسلام‌آباد برای توافق میان واشنگتن و تهران سپاسگزاری و قدردانی کرد.

به گفته پیگت، وزیر خارجه پاکستان در این دیدار بر اهمیت مناسبات میان آمریکا و پاکستان تاکید کرد و تقویت همکاری‌ها برای «افزایش امنیت و رفاه مردم دو کشور» را خواستار شد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پاکستان ایران مذاکره
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان دیدار وزیرخارجه پاکستان با همتای آمریکایی اش
شاهد امضای توافق ایران و آمریکا مشخص شد
آمریکا بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران را پذیرفت
واکنش در ایران به ادعاهای ترامپ درباره توافق
گروسی مدعی آمادگی قزاقستان برای نگهداری اورانیوم ایران!
فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران
احتمال توافق آمریکا و ایران چقدر است؟ 
متن ترامپ پیش‌شرط ایران قبل از مذاکرات هسته‌ای است
تأکید روبیو بر میانجی‌گری پاکستان در مذاکرات با ایران
مارکو روبیو: نمی‌توان با عجله به توافق رسید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lta
tabnak.ir/005lta