صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ژست‌های نظامی غرب و بازی خطرناک در دریای جنوب چین

نظریه روابط بین‌الملل مدت‌هاست هشدار داده که کشور‌ها اغلب نه به دلیل تمایل مستقیم به جنگ، بلکه به خاطر برداشت‌های متفاوت احساسی و راهبردی از رفتار یکدیگر، به سمت تقابل کشیده می‌شوند. وقتی این چرخه تنش آغاز شود، هر عملیات «عادی» به تدریج لحن و خطر بیشتری پیدا می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۵۱
| |
979 بازدید
ژست‌های نظامی غرب و بازی خطرناک در دریای جنوب چین

به گزارش تابناک، روزنامه چاینا دیلی در گزارشی تحت عنوان «نمایش‌های بی‌پروا، جرقه بحران را نادیده می‌گیرند»، آورده است: حرکت ناو‌های جنگی کشور‌های فرامنطقه‌ای از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا و استرالیا در آب‌های مورد مناقشه دریای جنوب چین، نوعی نمایش هدفمند قدرت است. «گزارش فعالیت‌های نظامی کشور‌های فرامنطقه‌ای غیرآمریکایی در غرب اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۵» که روز سه شنبه از سوی «مؤسسه سنجش وضعیت راهبردی دریای جنوب چین» منتشر شد، بیشتر به فهرست بازیگرانی شباهت دارد که روی صحنه‌ای شلوغ‌تر از همیشه مشغول ایفای نقش هستند.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰۰ ناو جنگی از ۱۸ کشور فرامنطقه‌ای در این منطقه عملیات انجام داده‌اند و هواپیما‌های نظامی آنها بیش از ۲۰ هزار سورتی پرواز ثبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد هدف اصلی این عملیات‌ها بیشتر تاثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی این کشور‌ها باشد تا پاسخ به نیاز‌های واقعی امنیتی منطقه.

یک ناوشکن از آب‌های مورد مناقشه عبور می‌کند، مقام‌ها بیانیه‌هایی با واژه‌های حساب‌شده درباره «ارزش‌های مشترک» صادر می‌کنند، تحلیلگران از این «قاطعیت» تمجید می‌کنند و وزیران نیز تصاویری منتشر می‌کنند که حس قدرت و سرسختی را منتقل کند؛ آن هم بدون اینکه، دست‌کم در ظاهر، هزینه یا تلفات جدی در پی داشته باشد.

اما مشکل نمایش‌های نمادین نظامی این است که معمولاً برای همیشه در حد نماد باقی نمی‌مانند. نظریه روابط بین‌الملل مدت‌هاست هشدار داده که کشور‌ها اغلب نه به دلیل تمایل مستقیم به جنگ، بلکه به خاطر برداشت‌های متفاوت احساسی و راهبردی از رفتار یکدیگر، به سمت تقابل کشیده می‌شوند. وقتی این چرخه تنش آغاز شود، هر عملیات «عادی» به تدریج لحن و خطر بیشتری پیدا می‌کند.

سامانه‌های نظامی مدرن ذاتاً ماهیتی مبهم دارند. هواپیمای جاسوسی که امروز در حال جمع‌آوری اطلاعات است، ممکن است فردا به عنوان ابزار هدف‌گیری تلقی شود. ناوشکنی که امروز با عنوان «آزادی کشتیرانی» حرکت می‌کند، می‌تواند شبیه مقدمه یک محاصره دریایی دیده شود. تجهیزات نظامی همراه با توضیحی درباره نیت صلح آمیز عرضه نمی‌شوند. در چنین شرایطی، بعید نیست کشور‌های فرامنطقه‌ای خود را درگیر نمایشی فزاینده ببینند که دیگر هیچ طرفی کنترل کامل آن را در اختیار ندارد. عجیب‌تر اینکه این کشور‌ها در عمل منفعت چندانی هم از این روند به دست نمی‌آورند.

باید پرسید اگر کشور‌های دوردست، با همین شدت و تکرار، در نزدیکی سواحل این کشور‌ها اقدام به گشت‌زنی نظامی و عملیات شناسایی می‌کردند، واکنش آنها چه بود؟ به همین دلیل، ژست اخلاقی و حق‌به‌جانبانه‌ای که پیرامون بسیاری از این عملیات‌ها شکل گرفته، روزبه‌روز فاصله بیشتری با واقعیت‌های راهبردی پیدا می‌کند. غرب اقیانوس آرام یک صفحه شطرنج انتزاعی برای نمایش‌های نمادین نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد جهانی است که حتی یک حادثه محدود نظامی در آن می‌تواند تجارت جهانی، زنجیره تامین و بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

تاریخ نشان داده حوادث معمولاً دقیقاً در محیط‌هایی رخ می‌دهند که همه طرف‌ها مدعی‌اند فقط در حال استفاده از حقوق قانونی خود هستند. واقعیت این است که بیشتر کشور‌های منطقه، بیش از آنکه به مشارکت در یک کارزار دائمی فشار نظامی علاقه داشته باشند، به رشد اقتصادی، تجارت و ثبات نیاز دارند. چیزی که آنها به آن احتیاج ندارند، چرخه‌ای رو به گسترش از نمایش‌های نظامی است که زیر عنوان «ضرورت راهبردی» پنهان شده است.

تفاوت بزرگی میان «حفظ ثبات» و «آزمودن مداوم میزان فشاری که یک محیط بی‌ثبات پیش از فروپاشی می‌تواند تحمل کند» وجود دارد؛ و زمانی که آن نقطه فروپاشی فرا برسد، کشور‌هایی که با غرب اقیانوس آرام مانند صحنه‌ای برای نمایش نمادین قدرت برخورد می‌کنند، ممکن است متوجه شوند که با آشکار شدن پیامد‌های واقعی، دیگر به دست آوردن تشویق و تحسین چندان آسان نخواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین آمریکا دریای چین تنش ناوهای جنگی رزمایش دریایی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موج جدید پیشرفت تجاری چین
رقابت رهبران جهان برای تعامل با پکن
چین در مسیر رهبری انقلاب جهانی انرژی سبز
رزمایش نظامی «ارتش آزادیبخش خلق» در دریای چین
هشدار چین به آمریکا: هرگز تسلیم فشارها نمی‌شویم
چین: آمریکا بزرگترین تهدید صلح در دریای جنوبی چین
مهر تأیید «بلینکن» بر تقابل واشنگتن- پکن در دریای چین
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005ltX
tabnak.ir/005ltX