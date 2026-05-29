پیروزی پرگل تیم ملی ایران در برابر گامبیا

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی موفق شد با نتیجه ۳ - ۱ از سد گامبیا بگذرد.
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اردوی آماده سازی خود را در ترکیه برپا کرده است امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه ماردان شهر آنتالیا از ساعت ۱۹ به مصاف گامبیا رفت.

نیمه اول این دیدار پایاپا دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۴۲ کرنر ارسالی ابریما کولی از جناح چپ زمین، در یک رفت و برگشت دوباره به همین بازیکن رسید که او با دریبل احسان حاج‌صفی  ارسال کوتاهی به دهانه دروازه انجام داد تا عمر کولی، کاپیتان گامبیا گل اول را بزند.

نیمه اول این دیدار با برتری گامبیا به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم ملی پوشان ایرانی برای جبران گل خورده مصمم ترشده بودند و در دقیقه ۴۶ محمد محبی با پاسی رو به عقب در محوطه جریمه به آریا یوسفی در موقعیت گل قرار داد و او نیز با شوتی محکم دروازه گامبیا را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۵۸ علی نعمتی از سمت چپ ارسالی روی دروازه گامبیا انجام داد که با دخالت علی علیپور توپ به پشت محوطه جریمه رفت و رامین رضاییان با شوتی پرقدرت و دیدنی دروازه گامبیا را گشود.

در ادامه بازهم ملی پوشان ایرانی برای گلزنی عطش داشتند و در دقیقه ۶۷ محمد محبی با حرکت از سمت راست زمین و تعویض منطقه، توپ را به علی علیپور رساند که پاس رو به عقب او را مهدی طارمی با شوتی زمینی تبدیل به گل کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در نهایت این دیدار با برتری ۳ - ۱ ایران به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال بازی تدارکاتی ترکیه اردو گامبیا قلعه نویی سرمربی جام جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
4
2
پاسخ
به امید پیروزی و سربلندی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
5
پاسخ
پرگل؟؟؟تیم ۱۱۶
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
5
پاسخ
توانستند یکی از تیم‌های مطرح دنیا یعنی گامبیا را که در رده ۱۱۶ فیفا قرار دارد را شکست بدهند.
شیر پدرشان و نان مادرشان حلالشان باشد
