گروسی مدعی آمادگی قزاقستان برای نگهداری اورانیوم ایران!

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی ادعا کرد قزاقستان پیشنهاد داده است که در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را نگهداری کند.

به گزارش تابناک، گروسی در گفت‌وگویی با روزنامه «فایننشال تایمز» مدعی شد که دولت قزاقستان در هنگام دیدار او با «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور این کشور در آستانه، آمادگی خود را برای نگهداری این ذخایر اورانیوم اعلام کرده است.

دفتر رئیس‌جمهور، وزارت خارجه و وزارت انرژی قزاقستان بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

گروسی به فایننشال تایمز گفت که چون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک «بانک» اورانیوم با غنای کم در قزاقستان دارد، «مکانی وجود دارد که این مواد می‌تواند به‌طور ایمن در آن نگهداری شود».

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که تصور می‌کند این طرح «بتواند» هم برای ایران و آمریکا قابل قبول باشد.