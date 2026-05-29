پیشبینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار، طلا و سکه در بیشتر روزهای هفته جاری در مدار کاهش ارزش قرار داشت و اکنون در آستانه نخستین روز کاری هفته، بیش از هر زمان دیگری به سیگنالهای سیاسی چشم دوختهاند. قیمت دلار در آخرین معاملات روز پنجشنبه روی رقم ۱۷۲ هزار تومان ثابت ماند و بازار ارز در فضای نیمهتعطیل، عملاً در وضعیت انتظار قرار گرفت.
قیمت طلا و سکه نیز در روز پنجشنبه از سوی اتحادیه طلا و جواهر بهروزرسانی نشد و آخرین قیمتهای رسمی مربوط به معاملات روز سهشنبه پنجم خرداد بود. این در حالی است که بازار جهانی طلا طی دو روز اخیر نوسانات مهمی را تجربه کرد؛ اونس جهانی ابتدا تا محدوده ۴۳۸۹ دلاری عقبنشینی کرد اما روز جمعه و در لحظه نگارش این گزارش بار دیگر تا محدوده ۴۵۲۲ دلاری صعود کرد.
فعالان بازار معتقدند رشد مجدد اونس جهانی طلا میتواند در شروع معاملات روز شنبه اثر افزایشی بر بازار داخلی طلا و سکه داشته باشد؛ بهویژه اگر دلار نیز از محدوده فعلی عقبنشینی نکند.
گفتنی است طی روزهای اخیر برخی رسانههای بینالمللی از ادامه مذاکرات و سازنده بودن گفتوگوها خبر دادند و همین موضوع احتمال تثبیت قیمت دلار در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی را افزایش میدهد. با این حال، هنوز خبر قطعی از توافق منتشر نشده و معاملهگران نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات تردید دارند.
پیش بینی قیمت دلار
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار ارز صرفا با تکیه بر اظهارنظرهای سیاسی واکنش سنگین نشان نمیدهد و تنها اخبار رسمی و قطعی میتواند جهت قیمت دلار را تغییر دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت دلار در معاملات روز شنبه ۹ خرداد، در محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۴ هزار تومان نوسان خوهد داشت؛ اما در صورتی که اخبار مثبت جدیدی از مذاکرات منتشر شود، احتمال عقبنشینی دلار به کانالهای پایینتر وجود دارد.
پیش بینی قیمت طلا و سکه
تحلیلگران بازار طلا میگویند اگر دلار در محدوده فعلی تثبیت شود، احتمال افزایش قیمت طلا و سکه در ابتدای هفته وجود دارد. تحلیلگران معتقدند بازار شنبه، بازاری محتاط اما متمایل به نوسان خواهد بود. آنها میگویند رشد دوباره اونس جهانی طلا تا محدوده ۴۵۲۲ دلاری میتواند در نخستین روز کاری هفته سیگنال افزایشی به بازار فلز زرد بدهد. با این حال، ادامه رکود معاملاتی در بازار ارز و فضای انتظاری معاملهگران ممکن است مانع از جهش سنگین قیمتها شود.
سکه روی کانال ۱۸۲ میلیون تومانی بسته شد
گفتنی است تا پایان معاملات بازار طلا در روز پنجشنبه اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت جدیدی اعلام نکرد. قیمت سکه امامی همچنان روی رقم ۱۸۲ میلیون تومان بسته شد. سکه بهار آزادی با رقم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسید.
قیمت نیمسکه و ربعسکه بهترتیب روی رقمهای ۹۴ میلیون تومان و ۵۲ میلیون تومان قرار گرفتند. سکه گرمی نیز با رقم ۲۷ میلیون تومان بسته شد.
مثقال طلا با رقم ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار روی رقم ۱۸ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان هفته ابتدایی خرداد را به پایان رساندند.