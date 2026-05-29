همبستگی ایران با عمان در برابر هرگونه تهدید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پستی نوشت: در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.

وی اظهار داشت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.

عراقچی گفت: ما از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم.