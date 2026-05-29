صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همبستگی ایران با عمان در برابر هرگونه تهدید

سید عباس عراقچی درباره تماس تلفنی با همتای عمانی اظهار داشت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۲۲
| |
1855 بازدید
|
۱

همبستگی ایران با عمان در برابر هرگونه تهدید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پستی نوشت: در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.

وی اظهار داشت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.

عراقچی گفت: ما از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عمان تنگه هرمز آمریکا کشتی ها محاصره دریایی تردد کشتی ها
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
آمریکا دوباره عمان را تهدید کرد
فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران
گفتگوی عراقچی با همتای عمانی پس از تهدیدات آمریکا
آمریکا اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را تکذیب کرد
۲۰ کشتی تجاری بعد محاصره از تنگه هرمز عبور کرد
عبور ۵ کشتی مرتبط با ایران از تنگه هرمز
عبور ۲۳ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
0
پاسخ
خیلی مطمئن نباشید، عمان به فکر کشورش و تحریم هاست تا سیاست
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lt4
tabnak.ir/005lt4