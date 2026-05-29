تهدید لوکاشنکو به استفاده از سلاح هستهای
«آلکساندر لوکاشنکو» رئیسجمهور بلاروس روز جمعه اعلام کرد که در گفتوگوی تلفنی با «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه، به او گفته است که سلاح هستهای فقط در صورت تجاوز به بلاروس استفاده خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، لوکاشنکو در این رابطه گفت: «من شخصا این را گفتم. استفاده از سلاح هستهای فقط در یک حالت ممکن است: اگر علیه بلاروس تجاوزی صورت گیرد.»
وی همچنین گفت که درباره اوکراین و مذاکرات میان بلاروس و آمریکا با ماکرون گفتوگو کرده و افزوده است که پذیرفته هفته آینده نماینده مورد اعتماد رئیسجمهور فرانسه را برای بررسی مشکلات موجود بپذیرد.
رئیسجمهور بلاروس در ادامه گفت که به ماکرون پیشنهاد دیدار در مینسک به همراه «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه را داده و ماکرون امکان برگزاری چنین دیداری را رد نکرد.
لوکاشنکو همچنین اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تمایلی به خروج ارمنستان از این اتحادیه ندارند.
