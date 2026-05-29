تماس روبیو با ژوزف عون درباره آتشبس در لبنان
ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: عون تماس تلفنی از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده دریافت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان به «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا بر لزوم به کارگیری تمام تلاشهای ممکن برای دستیابی به آتشبس تأکید کرد.
عون به روبیو تأکید کرد که آتشبس پیشنیاز اساسی برای حرکت به سمت هر گام دیگری است.
طبق بیانیه ریاست جمهوری لبنان، عون به روبیو تأیید کرد که آتشبس گامی ضروری برای ایجاد شرایط برای رسیدگی به مسائل مختلف معوقه است.
روبیو به عون تعهد ایالات متحده به تلاشهایش برای تثبیت نتایج جلسات قبلی واشنگتن را مورد تأکید قرار داد.
ریاست جمهوری لبنان افزود: روبیو در این تماس بر حمایت واشنگتن از ثبات لبنان، حاکمیت آن بر تمام قلمروی خود و حق تعیین سرنوشت آن تأکید کرد.
