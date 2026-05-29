موج جدید پیشرفت تجاری چین

به گزارش تابناک، روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز روز شنبه گزارش داد که شرکت‌های چینی در حال خرید شمار بیشتری از برند‌های مصرفی خارجی هستند. بر اساس داده‌های موسسه مشاوره «رودیوم گروپ»، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، قرارداد‌هایی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در حوزه کالا‌های مصرفی ثبت شده که تقریباً همه آنها در اروپا و آمریکای شمالی بوده است. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته به ۶.۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود.

معاملات بزرگی مانند خرید بخشی از سهام شرکت «پوما» توسط «آنتا اسپورتس»، بزرگ‌ترین برند پوشاک ورزشی چین، و تصاحب برند پوشاک آمریکایی «اورلین» توسط خرده‌فروشی مد سریع «شی‌این»، نشانه یک تحول اساسی در بخش مصرفی چین است؛ تغییری که نشان می‌دهد این کشور از مرحله «صادرات محصول» به سمت «جهانی‌سازی برند» حرکت کرده است.

بازار جهانی مصرف در حال تجربه تغییرات عمیقی در ارزش‌گذاری برند‌ها و روند رقابت است. شرکت‌های چینی با افزایش خرید برند‌های خارجی، نه‌تنها از یک فرصت راهبردی استفاده می‌کنند، بلکه به‌طور فعال در بازسازی ساختار بخش مصرفی جهان نیز نقش دارند.

در پس این تغییر، اعتمادبه‌نفس رو‌به‌رشدی قرار دارد که حاصل چند دهه تلاش است؛ اعتمادی که از بهبود مداوم رقابت‌پذیری زنجیره تأمین چین، کارآمدی عملیاتی، توان مالی و پیشرفت این کشور در مسیر تبدیل شدن از یک قدرت تولیدی به یک اقتصاد مصرف‌محور ناشی می‌شود.

برخی رسانه‌های غربی با شتاب این موج سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی شرکت‌های چینی را نتیجه «رقابت شدید داخلی» دانسته‌اند که به بازار جهانی منتقل شده است. اما این نگاه، منطق عمیق‌تر ارتقای فناوری و توسعه صنعتی چین را نادیده می‌گیرد.

زمانی که شرکت‌های داخلی به سطح مشخصی از رشد می‌رسند، به‌طور طبیعی نیاز به گسترش فعالیت در خارج از مرز‌ها پیدا می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها اقدامی فعال برای استفاده از مزیت‌های داخلی در رقابت جهانی است و هم‌زمان به مهار تورم در جهان نیز کمک می‌کند. بنابراین، تفسیر این روند صرفاً به‌عنوان سرریز رقابت داخلی چین، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.

چین پس از دهه‌ها توسعه، بزرگ‌ترین و کامل‌ترین زنجیره تأمین کالا‌های مصرفی صنعتی جهان را ایجاد کرده است. مدل کسب‌وکار این کشور که بر عملیات دیجیتال، مدیریت دقیق و به‌روزرسانی سریع متکی است، اکنون به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که شرکت‌های داخلی را صاحب شناخت قوی بازار و توان مالی بالا کرده است.

چین با در اختیار داشتن گسترده‌ترین زیست‌بوم تولیدی و کارآمدترین شبکه لجستیکی، در الگو‌های جدید مصرف مانند تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی نیز در جایگاه پیشتاز جهانی قرار دارد. ترکیب این مزیت‌ها با کانال‌های توزیع، مفاهیم طراحی و شناخت بازار برند‌های خارجی، اغلب هم‌افزایی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

از یک سو، شرکت‌های چینی می‌توانند از طریق کانال‌های تثبیت شده و نفوذ محلی برند‌های خریداری‌شده، راحت‌تر وارد بازار‌های اصلی اروپا و آمریکا شوند و ابهام‌های ناشی از سیاست‌های تجاری را کاهش دهند.

از سوی دیگر، برند‌های بین‌المللی فعال در چین نیز از زنجیره تأمین کارآمدتر و توانمندی‌های بازاریابی دیجیتال بهره می‌برند و ظرفیت بیشتری در بازار مصرف‌کنندگان لوکس و رده‌بالای چین به دست می‌آورند.

مهم‌تر از همه، این توانمندسازی دوطرفه در حال تعمیق روند جهانی‌سازی صنعت مصرفی چین است. در بازار‌های خارجی، دارایی‌های برندی که از طریق قرارداد‌های ادغام و تملک به دست می‌آیند، هزینه ورود به بازار را کاهش داده و به شکل گیری سیستم‌های تولید و توزیع محلی کمک می‌کنند.

در داخل چین نیز هم‌زمان با ارتقای ساختار مصرف و افزایش تقاضا برای محصولات باکیفیت، ورود برند‌های معتبر بین‌المللی نه‌تنها تنوع بازار را بیشتر می‌کند، بلکه توان شرکت‌های چینی را در مدیریت برند، طراحی محصول و کنترل کیفیت ارتقا می‌دهد.

این ساختار یکپارچه داخلی و بین‌المللی در حال شکل دادن به الگویی متوازن‌تر و پایدارتر از توسعه است؛ الگویی که دیگر فقط به صادرات متکی نیست، بلکه منابع جهانی را با کارآمدی عملیاتی شرکت‌های چینی پیوند می‌دهد.

جهانی‌سازی برند تنها به معنای تصاحب سرمایه نیست. چالش‌هایی مانند ادغام فرهنگی، مدیریت محلی، انطباق با مقررات و حفظ ثبات تیم‌های مدیریتی همچنان وجود دارد، اما پیشرفت‌های به‌دست آمده قابل انکار نیست.

حرکت از «تولید قراردادی» به سمت «یکپارچه‌سازی برند» و از «صادرات کالا» به سمت «توسعه مبتنی بر سرمایه» اکنون کاملاً آشکار شده است. افزایش ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی نشان می‌دهد اعتماد به نفس صنعتی چین در حال تقویت است؛ روندی که نمادی روشن از توسعه اقتصادی باکیفیت این کشور به شمار می‌رود.