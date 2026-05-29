صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک هفته بارندگی و کاهش محسوس دما در راه مازندران

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه ناپایدار جوی به استان، از وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد و کاهش محسوس دما در روزهای آینده خبر داد و گفت: ناپایداری‌های جوی از عصر جمعه آغاز شده و تا پایان هفته آینده به‌صورت متناوب در استان تداوم خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۰۳
| |
5800 بازدید
یک هفته بارندگی و کاهش محسوس دما در راه مازندران

به گزارش تابناک، احمد اسدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی مازندران از جمعه هشتم خرداد تا پنج‌شنبه چهاردهم خرداد با نوسانات دمایی و فعالیت سامانه‌های ناپایدار همراه خواهد بود.

وی افزود: روز جمعه هشتم خرداد، آسمان استان نیمه ابری همراه با افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود که از بعدازظهر با افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی و به‌تدریج با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد شد.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران تصریح کرد: روز شنبه نهم خرداد، آسمان استان ابری خواهد بود و کاهش محسوس دما، رگبار باران و وزش باد در مناطق مختلف مورد انتظار است.

اسدی ادامه داد: در روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً پایدار شده و آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در روز دوشنبه افزایش ابر در سواحل غربی استان دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: احتمال بارش پراکنده نیز در این مناطق وجود دارد.

اسدی گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه با تقویت ناپایداری‌ها از سمت غرب استان، رگبار پراکنده و وزش باد در برخی مناطق آغاز می‌شود و این شرایط در روز چهارشنبه نیز به‌ویژه در مناطق غربی مازندران تداوم خواهد داشت.

وی افزود: برای روز پنج‌شنبه نیز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران به شهروندان و مسافران توصیه کرد با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقت، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران هواشناسی بارندگی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید کاهش دما
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد گرمای امروز در مازندران: ۸ شهر بالای ۴۰ درجه!
انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در جاده‌های مازندران
پیش بینی افزایش دما برای این استان‌ها
هشدار به مسافران شمال برای گرمای شدید + نقشه دمایی
افزایش دمای تهران در ۳ روز آینده
دمای هوای ریاض ۱۵ درجه خنک می‌شود!
تهران رکورد گرمای بهار را می‌شکند
موج گرما در راه کشور + نقشه دمایی
پیش‌بینی وقوع پاییز پربارش در کشور
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lsl
tabnak.ir/005lsl