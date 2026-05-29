یک هفته بارندگی و کاهش محسوس دما در راه مازندران

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه ناپایدار جوی به استان، از وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد و کاهش محسوس دما در روزهای آینده خبر داد و گفت: ناپایداری‌های جوی از عصر جمعه آغاز شده و تا پایان هفته آینده به‌صورت متناوب در استان تداوم خواهد داشت.

به گزارش تابناک، احمد اسدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی مازندران از جمعه هشتم خرداد تا پنج‌شنبه چهاردهم خرداد با نوسانات دمایی و فعالیت سامانه‌های ناپایدار همراه خواهد بود.

وی افزود: روز جمعه هشتم خرداد، آسمان استان نیمه ابری همراه با افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود که از بعدازظهر با افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی و به‌تدریج با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد شد.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران تصریح کرد: روز شنبه نهم خرداد، آسمان استان ابری خواهد بود و کاهش محسوس دما، رگبار باران و وزش باد در مناطق مختلف مورد انتظار است.

اسدی ادامه داد: در روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً پایدار شده و آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در روز دوشنبه افزایش ابر در سواحل غربی استان دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: احتمال بارش پراکنده نیز در این مناطق وجود دارد.

اسدی گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه با تقویت ناپایداری‌ها از سمت غرب استان، رگبار پراکنده و وزش باد در برخی مناطق آغاز می‌شود و این شرایط در روز چهارشنبه نیز به‌ویژه در مناطق غربی مازندران تداوم خواهد داشت.

وی افزود: برای روز پنج‌شنبه نیز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران به شهروندان و مسافران توصیه کرد با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقت، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند.