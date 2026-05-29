جهش قیمت نفت قریب‌الوقوع است

رویترز امروز هشدار می‌دهد کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفت، قیمت را در هفته‌های آینده جهش‌وار افزایش خواهد داد افزایشی که مستقیماً جیب رای‌دهندگان آمریکایی را هدف می‌گیرد.
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «نشانه‌های فنی و بنیادین از جهش قریب‌الوقوع قیمت نفت حکایت دارد.»

تحلیلگر ارشد بازار نفت رویترز می‌گوید: «کاهش ذخایر نفت خام در آمریکا و کشور‌های OECD به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر، یک بمب ساعتی برای بازار است. به محض جذب عرضه اضافی، قیمت نفت با جهشی موشکی رو‌به‌رو خواهد شد.»  

پس از افزایش قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هربشکه زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با چراغ سبز غیررسمی ترامپ شماری از کشور‌های واردکننده نفت، ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کردند تا جلوی گرانی فوری گرفته شود. ترامپ حتی در دوره جنگ تجاری با ایران، معافیت صادرات نفت روسیه را تمدید کرد، اما این اقدامات فقط یک مسکن مقطعی بود و حال قرار است قیمت‌ها دوباره اوج گیرد.

قیمت هر بشکه نفت برنت در آخرین معامله ۹۸.۷ دلار است. طبق داده‌های EIA، ذخایر نفت آمریکا در چهار هفته متوالی ۲۳ میلیون بشکه کاهش یافته است.

تحلیلگر رویترز چپمن می‌گوید: «این آخرین نفس‌های قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار نفت است. بازار برای یک شوک عرضه آماده شود.» افزایش قیمت نفت، دولت آمریکا را در آستانه انتخابات کنگره و سنا و برخلاف وعده‌های ارزانی سوخت در موقعیت «وعده‌شکنی تاریخی» قرار می‌دهد.

نفت نفت جهانی ذخایر استراتژیک قیمت نفت آمریکا ایران جنگ تنگه هرمز سوخت بحران انرژی
