پیام صریح قالیباف دربارهٔ مذاکرات با آمریکا

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف در پیامی در صفحه مجازی خود نوشت:

۱- ما امتیازات را نه با گفت وگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.

۲- اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

۳- پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.