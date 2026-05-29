پیام صریح قالیباف دربارهٔ مذاکرات با آمریکا
رییس مجلس و رییس هیئت مذاکره کننده ایران در پیامی ۳ بندی موضع صریح ایران در خصوص مذاکره با آمریکا را اعلام کرد.
به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف در پیامی در صفحه مجازی خود نوشت:
۱- ما امتیازات را نه با گفت وگو، بلکه با موشکها میگیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.
۲- اعتمادی به تضمینها و حرفها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.
۳- پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.
