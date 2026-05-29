۴ عملیات حزب الله علیه نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

حزب الله لبنان از ساعتی پیش تاکنون ۴ عملیات نظامی علیه نظامیان صهیونیست در لبنان انجام داده است.
۴ عملیات حزب الله علیه نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در شهرک یحمر الشقیف واقع در جنوب لبنان هدف قرار گرفته شده است که در اثر آن، این ماشین جنگی تل‌آویو در آتش سوخته است.

 

مقاومت اسلامی لبنان همچنین تجهیزات دشمن صهیونیستی را در نزدیکی شهرک حداثا حین تلاش برای پیشروی با توپخانه هدف قرار داده و دشمن را مجبور کرده است که عقب نشینی کند.

 

حزب الله همچنین موفق شده است با بمب‌های کنارجاده‌ای تعبیه شده، بولدوزر ۹ دی که یک بولدوزر نظامی محافظت شده است را به همراه یک خودروی نظامی دیگر در منطقه البرکیه واقع در شهرک حداثا هدف قرار دهد.

 

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک المجادل در شهرستان صور واقع در جنوب لبنان، تعدادی از شهروندان این کشور زخمی شده‌اند.

 

همچنین در شهرک طیر دبا در شهرستان مذکور، پیکر دو شهید از زیر آوار خانه ای بیرون کشیده شده است که هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفته است.

حزب الله نظامیان صهیونیست عملیات لبنان
