امشب آخرین مهلت نام نویسی کنکور۱۴۰۵

مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از یک میلیون داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش تابناک دکتر علیرضا کریمیان در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلمان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبت‌نام دقت کافی داشته باشند و بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و ویرایش، به هیچ‌وجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبت‌نام به متصدی کافی‌نِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از سوی سازمان سنجش هیچ‌گونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام بیش از یک میلیون داوطلب در کنکور و آزمون دانشجو معلمان تاکید کرد: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.

وی تاکید کرد: هر دو آزمون فوق به طور همزمان برگزار می‌شود و زمان دقیق برگزاری این آزمون‌ها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.

کریمیان افزود: آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار می‌شود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) امسال برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست. از امسال، آزمون اختصاصی (کنکور) یک بار در سال برگزار خواهد شد و نتیجه فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.