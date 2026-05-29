امشب آخرین مهلت نام نویسی کنکور۱۴۰۵
به گزارش تابناک دکتر علیرضا کریمیان در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلمان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبتنام دقت کافی داشته باشند و بعد از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، به هیچوجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبتنام به متصدی کافینِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از سوی سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.
مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام بیش از یک میلیون داوطلب در کنکور و آزمون دانشجو معلمان تاکید کرد: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.
وی تاکید کرد: هر دو آزمون فوق به طور همزمان برگزار میشود و زمان دقیق برگزاری این آزمونها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
کریمیان افزود: آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار میشود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) امسال برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست. از امسال، آزمون اختصاصی (کنکور) یک بار در سال برگزار خواهد شد و نتیجه فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.