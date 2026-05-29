صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امشب آخرین مهلت نام نویسی کنکور۱۴۰۵

مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از یک میلیون داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۶۹
| |
643 بازدید

امشب آخرین مهلت نام نویسی کنکور۱۴۰۵

به گزارش تابناک دکتر علیرضا کریمیان در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلمان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبت‌نام دقت کافی داشته باشند و بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و ویرایش، به هیچ‌وجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبت‌نام به متصدی کافی‌نِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از سوی سازمان سنجش هیچ‌گونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.

 مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام بیش از یک میلیون داوطلب در کنکور و آزمون دانشجو معلمان تاکید کرد: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.

وی تاکید کرد: هر دو آزمون فوق به طور همزمان برگزار می‌شود و زمان دقیق برگزاری این آزمون‌ها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.

کریمیان افزود: آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار می‌شود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) امسال برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست. از امسال، آزمون اختصاصی (کنکور) یک بار در سال برگزار خواهد شد و نتیجه فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کنکور سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید ثبت نام داوطلبان
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امتحانات این دانشجویان حتماً به شکل حضوری است
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lsD
tabnak.ir/005lsD