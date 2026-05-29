کشتی فرنگی نوجوانان آسیا - ویتنام؛

فرنگی کاران نوجوان ایران قهرمان آسیا شدند

عنوان قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا پیش از پایان کامل این مسابقات، مسجل شد.
به گزارش تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در حالی امروز (جمعه) با برگزاری مبارزات سه وزن پایانی در ویتنام پیگیری می‌شود که با توجه به نتایج به دست آمده، قهرمانی تیم ایران مسجل شده است.

در چارچوب رقابت‌های امروز، اسماعیل ظاهردوست در وزن ۷۱ کیلوگرم فینالیست شد و حامد دهقان زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم و مهدی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز به مرحله رده بندی رسیده است.

پیش از این هم تیم کشتی فرنگی ایران صاحب ۶ مدال طلا شده بود.

بدین ترتیب با توجه به تعداد مدال‌های طلا کسب شده و همچنین حضور ۳ نماینده ایران در مبارزات فینال و رده بندی روز پایانی، تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی زودهنگام مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

 

 
tabnak.ir/005ls9
